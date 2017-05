El Patagónico | Deportes | DEPORTE MOTOR - 08 mayo 2017 El 'Patito' Yannantuoni cerró un fin de semana soñado en el Súper TC2000 Con un Peugeot 408, se quedó con la victoria en la competencia que se corrió a 32 vueltas. Segundo fue su compañero de equipo Mariano Werner, mientras que Agustín Canapino, con Chevrolet Cruze, finalizó tercero. El comodorense Luciano Farroni (Ford Focus II) terminó 13°.

Ante 30 mil espectadores, Fabián Yannantuoni (Team Peugeot Total Argentina) nuevamente ocupó el primer lugar en terruño mendocino. Al igual que en la carrera de ayer, el piloto del Peugeot 408 se impuso de principio a fin, utilizando ayer la "Vuelta Joker" a poco del final. Su coequiper Mariano Werner y el Campeón Agustín Canapino, con el Chevrolet Cruze, completaron el podio de la especial carrera cuyana.

Las nubes amenazantes se adueñaron del cielo mendocino minutos antes de apagarse el semáforo rojo. La incertidumbre se apoderó de los equipos que recorrieron la zona de pits con los neumáticos ancorizados.

La grilla de partida tuvo en la primera fila a dos exponentes del Team Peugeot Total Argentina: Fabián Yannantuoni y Mariano Werner, mientras que Damian Fineschi (Escudería FELA) y Agustín Canapino (Chevrolet YPF) lo hicieron desde la segunda. En la tercera hilera se ubicaron Facundo Ardusso y Emiliano Spataro, ambos de Renault Sport. Bernardo Llaver (Chevrolet YPF)-Esteban Guerrieri (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team) y Matías Muñoz Marchesi (Team Peugeot Total Argentina)-Martín Moggia (Citroën Total Racing Súper TC2000 Team) completaron las primera cinco filas.

La partida fue excelente de parte del binomio de Peugeot, siendo Yannantuoni el líder y su escolta Werner.

Con movimientos defensivos unos pilotos y de ataques otros, se cumplió el primer giro con las 29 unidades en pista. Uno de los primeros duelos se planteó desde el giro inicial entre el local Emmanuel Cáceres e Ignacio Julián. José Luis Di Palma también terció en esa batalla ganando éste el 13er lugar.

Cumplidas las dos primeras vueltas, la vanguardia era protegida por "Los Leones" de Yannantuoni y Werner, escoltándolos Damián Fineschi con el Focus de la Escudería FELA. Pero tercero era Emiliano Spataro con el Fluence de la escuadra Renault Sport, quien superó al campeón Agustín Canapino y a Facundo Ardusso.

Cuando se cumplió la tercera vuelta se habilitó el ingreso al circuito de la "Vuelta Joker".

Para ese entonces el show lo daba Facundo Chapur avanzando al 20mo lugar tras haber partido 29no y último. Pero también era el cordobés de Peugeot quien inauguraba la "Vuelta Joker". Facundo Conta lo seguía en ese corto camino. Así Chapur saltó del 20mo al 8vo lugar con la utilización de ese trazado.

Martín Moggia, Leonel Pernía y Luciano Farroni sacaron provecho del "atajo" en el quinto giro posicionándose aquel primero con el Citroën C4 Lounge en el primer lugar. Un "McCombo" perfecto el del piloto porteño que le duró hasta el siguiente giro al recuperar Yannantuoni la posición de privilegio que desde el sábado poseía. Ya era más que destacado lo de Moggia quien, sin dirección hidráulica, hacía grandes esfuerzos por continuar en carrera.

La utilización del trazado corto continuaba recibiendo visitantes ilustres. Pero Facundo Ardusso, quien marchaba 13ro, no tenía chance de transitarlo al abandonar en ese giro.

No había tiempo de distracciones, ni arriba de los potentes vehículos ni en la zona de los pits, en donde la aplicación de toda estrategia se definía segundo a segundo. La lluvia, el Auto de Seguridad, el potencial de cada vehículo eran todos imponderables determinantes al momento de utilizar la radio para informar al piloto el ingreso a la "Vuelta Joker". La misma podía ser utilizada en dos oportunidades a lo largo de las 32 vueltas.

La incertidumbre se apoderaba de los miles de espectadores al ver ingresar a boxes en el 10mo giro a su hijo pródigo Emmanuel Cáceres. Una vuelta después, su compañero de equipo Javier Merlo también ingresaba al box del equipo "Fiat Petrobras" pero en esta oportunidad para abandonar la competencia. "Peluche" retornaba a pista perdiendo un giro.

Faltando 21 vueltas por desarrollar, Facundo Chapur "quemó las naves" y utilizó por segunda y última vez la "Vuelta Joker", su nueva posición era el segundo lugar pero quedaba mucho por recorrer en la competencia cordillerana. Manuel Mallo hacía lo propio en la 12da vuelta y se posicionaba como nuevo escolta por detrás del "Patito" convertido en León cordillerano.

Yannantuoni, mantenía la vanguardia con una distancia mayor a 7 segundos sobre Mariano Werner quien marchaba 5to sin haber utilizado el "atajo" al igual que su coequiper y líder de la carrera.

Promediando la competencia. El top ten mostraba a Fabián Yannatuoni (sin utilizar la "Vuelta Joker"), Facundo Chapur, Manuel Mallo (ambos con dos ingresos al atajo), Martín Moggia (una vez), Mariano Werner, Damián Fineschi (ambos sin ingresos), Emiliano Spataro (una vez), Leonel Pernía (dos oportunidades), Matías Muños Marchesi (una vez) y Agustín Canapino (ninguna).

Matías Rossi ingresaba a boxes y los ingenieros del team Toyota Gazoo Racing Argentina se volcaban sobre el Corolla Nro17 para dar una solución al inconveniente en el alternador. Pero no se concretaba la reparación y el 'Granadero' de Del Viso se despedía de la chance de continuar en carrera.

A solo 7 giros del final, Mariano Werner y Damián Fineschi protagonizaron un duelo espectacular que dejaba al entrerriano séptimo, al quilmeño quinto y entre ellos a Emiliano Spataro.

Cinco vueltas faltaban y casi una decena de pilotos aún o habían transitado por la "Vuelta Joker", por eso, cuando todo parecía calmo, tembló el suelo en tierra mendocina. Una tras otras las posiciones variaron y los cronometrajes se entremezclaron.

Finalmente, minutos antes de la hora 13, el sol brilló para Fabián Yannantuoni, quien se consagró como nuevo Rey León en las serranías cuyanas.

Con las acciones consumadas en San Martín, el podio lo completaron Mariano Werner y Agustín Canapino. Damián Fineschi poleman de ésta tercera fecha y protagonista indiscutido en ambas carreras, debió abandonar en la última vuelta producto de un principio de incendio en su unidad.

Detrás del podio, el "top ten" lo completaron: 4°) Martín Moggia (Citroën Total Racing Súper TC2000), 5°) Emiliano Spataro (Renault Sport), 6°) Facundo Chapur (Team Peugeot Total Argentina), 7°) Bernardo Llaver (Equipo Chevrolet YPF), 8°) Manuel Mallo (Equipo Chevrolet YPF), 9°) Matías Muñoz Marchesi (Team Peugeot Total Argentina) y 10°) Leonel Pernía (Renault Sport).

La próxima fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000 se disputará el 20 y 21 de mayo en el autódromo Juan Manuel Fangio, Rosario, provincia de Santa Fe.



DESDE BOXES



Fabián Yannatuoni

"Felicito al equipo, el trabajo de todo el Team Peugeot Total Argentina fue impresionante. De Potrero para acá, hemos vuelto al nivel que habíamos tenido hace un tiempo y llevo a la marca a ser referencia. Hicimos un trabajo de menor a mayor en este fin de semana. En la clasificación apareció mi auto de manera contundente. La de ayer fue una carrera importante, había planeado hacer la Vuelta Joker en las últimos giros. Impusimos un ritmo de carrera muy rápido. Es mérito del trabajo de todo el equipo. Siempre es bueno ganar, conseguir un triunfo al principio del campeonato te hace verlo de una buena manera. Ir a Rosario de local es sin dudas algo que te motiva siempre".



Mariano Werner

"El 'Patito' (Yannantuoni) fue contundente, nos demolió (risas). El trabajo del Team Peugeot Total Argentina es impresionante, por eso el 408 estuvo arriba todo el fin de semana. Desde el inicio, vimos que el auto de Yannantuoni era impresionante. Necesitábamos sumar y por suerte quedamos bien arriba en el torneo. El auto pegó el salto de calidad que esperábamos, así como estuvimos este fin de semana, la idea es sumar en todas las carreras. Nunca estuve en un equipo donde el dueño tenga la pasión que tiene Ulises (Armellinii)".



Agustín Canapino

"Felicito a Peugeot, demostraron una contundencia impresionante. Yannantuoni era muy superior, creo que con media Vuelta Joker le alcanzaba (risas). Le agradezco a mi equipo por el trabajo, estos puntos que hemos sumado valen oro. Tanto en Potrero, como acá, el auto no fue de los mejores, por eso valoramos más estos dos podios. Es todo trabajo en equipo y eso me pone muy feliz, todos los integrantes del Chevrolet YPF no para de trabajar y por suerte nos salió bien la estrategia. El nivel de la categoría es muy parejo y creo que también puede cambiar en Rosario".



PANORAMA



32 vueltas

1° Fabián Yannantuoni Peugeot 408 48:29.168

2° Mariano Werner Peugeot 408 a 1:30:00.715

3° Agustín Canapino Chevrolet Cruze a 1:31:00.163

4° Martín Moggia Citroen C4 Lounge a 1:31:00.443

5° Emiliano Spataro Renault Fluence a 01:31:00.044

6° Facundo Chapur Peugeot 408 a 1:31:00.517

7° Bernardo Llaver Chevrolet Cruze a 1:31:00.239

8° Manuel Mallo Chevrolet Cruze a 1:31:00.605

9° Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 a 1:31:00.635

10° Leonel Pernía Renault Fluence a 1:31:00.805

11° Esteban Guerrieri Citroen C4 Lounge a 1:31:00.274

12° Luis José Di Palma Renault Fluence a 1:32:00.288

13° Luciano Farroni Ford Focus II a 1:32:00.232







Fuente: