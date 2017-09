El payaso Pennywise llega a Comodoro para aterrar a todos

A partir de este jueves llega todo el terror de la mano de Stephen King, Pennywise y un director argentino Andy Muschietti con la taquillera "It", que viene rompiendo récords de recaudación en Estados Unidos y es muy esperada por los fanáticos del terror y el supsenso.

Desde el jueves 21 de septiembre, en estreno simultáneo con las principales salas del país, se exhibe la nueva adaptación fílmica de la novela de Stephen King. El director es el argentino Andy Muschietti, anteriormente realizador de "Mamá", un hito del cine de terror de los últimos años. Siete niños marginados del municipio de Derry, Maine, que se llaman a sí mismos "El Club de los Perdedores", han visto sus peores pesadillas hacerse realidad en forma de un ancestral depredador que cambia de forma y al que solo logran llamar "Eso".

Desde que existe, Derry ha sido el coto de caza de esa entidad, que resurge de las alcantarillas cada 27 años para alimentarse de sus presas favoritas: los niños. Unidos debido a un terrible verano, Los Perdedores deberán ayudarse unos a otros para superar sus miedos y detener un nuevo ciclo de asesinatos y quedar definitivamente a salvo de las garras de Pennywise, el payaso, que es la manifestación de "Eso".

Publicada en 1986, "It" se convirtió en el libro más vendido de ese año. Con más de treinta años a sus espaldas cautivando lectores, el eterno best seller sigue siendo considerado una de las mejores y más influyentes obras del para todos maestro de la literatura de terror, inspiradora de numerosos proyectos cinematográficos y televisivos desde su publicación.

Y así ha sido sin duda para el director de esta película. Muschietti afirma: "Soy un gran seguidor de Stephen King, que era mi autor favorito de adolescente. Por eso dirigir 'It' es un sueño hecho realidad. Siempre me ha fascinado el miedo y, probablemente, el momento en que más miedo pasa alguien es cuando de pequeño ve su primera película de terror. Es un sentimiento que no se vuelve a tener en la vida, por eso volver a lograr esa sensación ha sido para mí una especie de aventura hacia lo imposible. Creo que solo puedes asustar a los demás con algo que te asuste también a ti".

La historia tiene otro nivel también de la marca Stephen King. Podría decirse que ningún otro autor es tan bueno como él uniendo el terror absoluto con la experiencia de hacerse mayor y, quizá, es imposible lograrlo de forma más perfecta que la que consigue en la tierna historia de paso de la niñez a la vida adulta que subyace en "It".

El productor Seth Grahame-Smith subraya: "Desde el comienzo fuimos conscientes de que 'It' era mucho más que una historia de miedo y, por eso, la película tenía que reflejar los distintos tonos de la novela. Transcurre en un momento concreto de la vida de sus jóvenes personajes, en el que están haciéndose adultos; por lo que queríamos que la película plasmase el encanto de estos momentos centrados en los personajes y, a la vez, fuese completamente terrorífica".

El productor David Katzenberg asiente. "Durante la película hay momentos en que cada uno de estos elementos pasa a un primer plano, así que tiene un equilibrio muy interesante entre emoción y miedo. Lograr plasmar ambos elementos de forma correcta era fundamental tanto para el ritmo de la película como para la narración de la historia".

