El pedido desesperado del barrio Juan XXIII se hace eco en redes sociales

Los vecinos del barrio Juan XXIII tuvieron que contar con la ayuda de amigos y familiares, que con palas permitieron que algunos vecinos pudieran habilitar un acceso a sus viviendas pero sin poder bajar de manera significativa el metro de lodo que inunda las calles.

Desde el lunes comenzaron a llegar las máquinas y los camiones cargadores, pero el barrio aún no tiene acceso para vehículos y sin retirar el barro de la calzada la limpieza de cada casa es un esfuerzo inútil que solo sirve para intentar recuperar lo mucho que se perdió. Sumado a ésta situaicón, el pronóstico de continuidad de lluvias intensas desde esta noche desespera a los vecinos de la zona que desde ayer intentan conseguir el respaldo de sus vecinalistas pero según aseguran los vecinos "no tuvimos respuestas, ayer pedimos una reunión en la vecinal y nos dejaron a todos afuera esperando".

Ayer por la tarde y esta mañana los vecinos autoconvocados reunieron a los medios para que vean desde adentro la problemática del barrio y en las redes sociales las imágenes se valen por sí mismas.

LA RESPUESTA DESDE EL MUNICIPIO

Abel Boyero, responsable de Obras Públicas del municipio de Comodoro Rivadavia se refirió a las críticas por la supuesta "lentitud" de los operativos de limpieza e indicó que el traslado de camiones y maquinarias en la ciudad no es fácil dado el deterioro que sufrió la trama vial. "No es una operación sencilla retirar el barro de las cajas volcadoras, hay muchas circunstancias que hacen que la tarea sea lenta, aunque creemos que se debe ir barriendo de un extremo al otro, cuando se está trabajando la gente de la otra punta entiende que para ellos no se hizo nada y reclaman y uno se mueve y se complica la tarea".

No obstante, aseguró el funcionario que en las últimas horas el trabajo se concentró en los barrios Juan XXIII y Pueyrredón. "Hoy estamos trabajando en varios sectores pero tenemos una concentración importante de equipos de trabajo en el barrio Juan XXIII y el barrio Pueyrredón al final del canal de la calle Roca". En esta última zona, hay "cerca de 30 mil metros cúbicos de lodo cubrieron la zona, cerca de tres mil viajes se tienen que hacer para depositar ese barro cerca del mar, por eso estamos evaluando la posibilidad de abrir canales", dijo.

Para la tarea se movilizaron cerca de 200 equipos en toda la ciudad con alrededor de 26 empresas regionales que están colaborando en la tarea. También, el trabajo se vale de las bateas de Urbana que se ocupan de la carga de residuos para cargar barrio. "Se buscan alternativas e ideas para dar respuesta a esa gente que sabemos que en más de cincuenta barrios, son los más afectados".











