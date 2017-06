El peor Día del Padre: hace 40 días que espera a su hija

En su día, el papá de Daiana Garnica pide que aparezca con vida su hija y volvió a exigir que se esclarezca el paradero. "Hay un culpable con nombre y apellido, no estamos ante un caso donde no sabemos en manos de quién se perdió", apuntó.

"Estoy ofendido y dolido. Pido que tomen conciencia porque acá hay una vida de por medio", asegura Ramón Garnica, que este domingo pasa el Día del padre sin su hija, Daiana, quien desde el 6 de mayo pasado permanece desaparecida.

El caso, que conmociona a todo Tucumán, lleva más de un mes sin avances y, por eso, el papá de Daiana sale una vez más a exigir por la aparición de su hija: "Hace más de 40 días que no sé nada de mi hija. ¿Dónde está el esclarecimiento de la Justicia? Hay un culpable con nombre y apellido, no estamos ante un caso donde no sabemos en manos de quién se perdió", criticó.

En una entrevista con La Gaceta, el hombre manifestó: "es el día del padre y mi hija no está, va a ser el peor día de mi vida. Quisiera que el viento me traiga su dulce voz y me diga: 'feliz día, papá'. Por eso digo que juegan con el sentimiento de mi familia".

Daiana tiene 17 años y desapareció el 6 de mayo de su casa, ubicada en la localidad de Alderetes, 12 kilómetros de la ciudad de Tucumán. Según la hipótesis de los investigadores, la adolescente fue engañada a encontrarse con Darío Suárez –el principal sospechoso-, que luego la habría violado, asesinado y quemado su cuerpo en la fábrica de ladrillos donde trabaja.