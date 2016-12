El Patagónico | País/Mundo | PRECIO DEL PETROLEO - 12 diciembre 2016 El petróleo se dispara un 4,5% a u$s 53,84, máximo en 17 meses La cotización del petróleo aumenta fuertemente este lunes Nueva York, luego que los inversores mostraran su satisfacción por el acuerdo alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con terceras naciones para acentuar una dismininución de la oferta ya decidida por el cártel.

El precio del barril de "light sweet crude" (WTI), referencia del crudo en Estados Unidos, gana un 4,5%, a u$s 53,84, su mayor valor desde julio de 2015, en el New York Mercantile Exchange (Nymex).



Países no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se comprometieron en Viena, en una reunión con los trece socios de la organización petrolera, a retirar del mercado 558.000 barriles diarios (bd) a partir de enero.



Así lo confirmó en rueda de prensa el presidente de turno de la OPEP, el ministro de Energía de Catar, Bin Saleh Al Sada, quien ha asegurado además que el acuerdo está abierto a otros países.



La cifra oficial la había adelantado poco antes a la prensa el ministro de Petróleo de Irak, Ali Hussein Al Luiebi, al salir de la reunión ministerial "OPEP/No-OPEP", a la que asistieron un total de 25 naciones productoras de "oro negro" responsables de cerca del 60 % de la oferta mundial de esa materia prima.



A pesar de que la cifra acordada, 558.000 barriles diarios, es menor al volumen de 600.000 bd al que en principio la OPEP había supeditado la entrada en vigor de un recorte del bombeo del grupo de 1,2 mbd, y por tanto al esperado en los mercado, el delegado iraquí consideró que el de hoy es "un gran acuerdo".



Momentos antes, su homólogo de Irán, Bijan Zanganeh, había confirmado que se llegó a un compromiso por una cifra "alrededor de 600.000 bd a partir de enero próximo.



El volumen anunciado se suma al recorte de 1,2 millones de barriles diarios (mbd) al que se comprometieron los trece socios de la OPEP en la 171 conferencia ministerial del grupo el pasado 30 de noviembre en Viena.



Con ello, en total la rebaja de los suministros de "oro negro", si se cumple, será de 1,78 mbd, algo menos del 2 % de la producción mundial.



Esa cantidad supera al crecimiento de la demanda mundial de petróleo que los expertos de la OPEP han pronosticado para el próximo año, de 1,2 mbd.



El objetivo de la medida es elevar los precios del "oro negro" reduciendo el exceso de suministros que los ha lastrado desde mediados de 2014, lo que ha causado un desplome de cerca del 80 por ciento.



El resultado del encuentro de hoy era similar al esperado en los mercados, donde los "petroprecios" cerraron ayer con moderadas alzas.



El valor del barril de petróleo Brent, referencia en Europa, subió un 0,81 % y terminó la semana a 54,33 dólares y el del Texas (WTI), referente en América, avanzó un 1,3 % hasta los 51,50 dólares, en los mercados de futuros de Londres y Nueva York, respectivamente.

