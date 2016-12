Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes - 27 diciembre 2016

El piloto Cristian Marsicano recibió 4 años de suspensión

La Federación Chubutense de Automovilismo le aplicó un duro castigo por el incidente ocurrido durante la penúltima fecha del año en la categoría Renault 12 Chubutense con Javier Casas. El equipo de Puerto Deseado no está de acuerdo con la medida y remarca que al ex campeón no se lo sancionó.