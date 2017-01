El Patagónico | Deportes - 16 enero 2017 El "Pitu" Cáceres se consagró campeón latino Plata del CMB El bonaerense derrotó por nocáut en el segundo round al santafesino Jorge Carballo y de esa manera se coronó campeón en la categoría Mediano.

El bonaerense del partido de San Miguel, Marcelo Fabián "Pitu" Cáceres (14-3-0, 11 KO), se adjudicó el título de campeón latino Plata del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), división Mediano. Fue al noquear en dos asaltos al santafesino de la ciudad capital, Jorge Daniel "Piedrita" Caraballo (13-7-1, 3 KO), en el combate central que tomó forma el último viernes en el Club Social y Deportivo Mar de Ajó, ubicado en el partido de La Costa, Buenos Aires, Argentina, bajo una nueva producción internacional de O.F.R. Promotions para la pantalla de TyC Sports.

La contundencia y potencia del sólido sanmiguelino (70,200 kg), de tan solo 21 años y candidato a revelación del año en los premios Firpo 2016, fueron determinantes frente a la experiencia de su rival (71,400), quien puso rodilla en tierra en el segundo giro tras una derecha en recto que originó la cuenta y el posterior "no va más" del colegiado Ariel Larrea.

En el combate de semifondo, pautado en peso Superligero a ocho vueltas, el bonaerense radicado en el partido de Hurlingham, Maximiliano Ricardo "Picante" Verón (28 años / 62,900 / 10-0-0, 4 KO), noqueó en el cuarto segmento al rosarino, Jonathan Joel Casafu (25 años / 62,000 / 6-14-5, 1 KO), quién cayó en el mencionado segmento y a la postre recibió el out del referee de turno. Este pleito fue la revancha del ajustado fallo dividido a favor del primero en diciembre de 2015.

En la principal disputa complementaria, pactada en categoría Ligero, el promisorio púgil del partido de Escobar, Nicolás Emiliano Paz (20 años / 59,900 / 2-0-0, 2 KO), noqueó técnicamente en el cuarto y último asalto al oriundo de la localidad de Florencio Varela, Alan Santos "Picante" Sosa (20 años / 59,000 / 0-2-0), quién sufrió una cuenta de pie en dicho giro.

En otro complemento, enmarcado en división Superwelter, Miguel Angel Argüello (24 años / 67,000 / 2-1-0, 1 KO), noqueó en el cuarto y último capítulo al marplatense Dago de Tupac Novillo Ramírez (26 años / 67,800 / 1-1-0), quien recibió una cuenta pie en el decisivo round, que llegó a diez.

Abriendo el festival en peso Minimosca a cuatro segmentos, el correntino nacido en Gobernador Martínez y radicado en la localidad bonaerense de Garín, Jonatan Raúl "Finito" Molina (20 años / 48,000 / 2-0-0-1 SD, 1 KO), noqueó en el primero al uruguayo afincado en el partido bonaerense de Morón, Carlos Mauricio "el Torito" García Coitiño (30 años / 47,400 / 0-9-0), quien cayó en dos ocasiones y posteriormente recibió el no va más del tercer hombre sobre el cuadrilátero.

