El Patagónico | Regionales | ELECCIONES 2017 - 27 mayo 2017 El PJ Chubut ratificó que responde a la conducción de Cristina Kirchner El peronismo de Chubut pidió ayer que la dirigencia y la militancia hagan "honor y acción" a las definiciones políticas que, a favor de la unidad y de un claro mensaje para enfrentar electoralmente al Gobierno nacional, realizó el jueves por la noche la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Las definiciones de la ex mandataria nacional, en C5N, generaron atención y adhesión en el justicialismo de todo el país.

El presidente del PJ Chubut, Ricardo Mutio, el diputado nacional Santiago Igon, y el diputado provincial, Gustavo Fita, adhirieron ayer a las declaraciones y definiciones políticas que, en una entrevista realizada el jueves a la noche en C5N, realizó la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Los tres dirigentes coincidieron en la necesidad de definir los candidatos para las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, a partir de la unidad y de un mensaje claro de cara a la gente.



IGON

El diputado nacional Santiago Igon, del FpV, indicó: "Cristina es la única dirigente política del país que tiene la claridad conceptual que necesita la Argentina" e insistió en la necesidad de "hablar de lo que hoy padece el país a partir del 10 de Diciembre de 2015: devaluación, inflación, despidos, endeudamiento, cierre de pymes y comercios, salarios a la baja con flexibilización laboral".

Luego de las declaraciones de la ex presidente en C5N, Igon consideró que en Chubut, "el FpV deberá convocar a una gran unidad y que esté representada por compañeros y compañeras que sean la síntesis del proyecto nacional, popular y democrático; no nos podemos dar el lujo de personalizar las candidaturas", sostuvo.

Respecto a las PASO y las elecciones de octubre, el diputado manifestó: "hoy el desafío es recuperar una banca que es fundamental a la hora de defender la región, o los endeudamientos del país que nos propone el ejecutivo nacional, no vamos a recuperarla si ponemos por delante regionalismos o criterios geográficos a la hora de la elección del candidato o la candidata", sintetizó.



MUTIO

El presidente del PJ a nivel provincial, Ricardo Mutio, consideró: "una vez más, Cristina demostró la capacidad y la sensibilidad que tiene. La gente ya se dio cuenta, lamentablemente, en este tiempo todo lo que perdió. Desde el PJ tenemos que trabajar juntos para empezar a recuperar terreno en las próximas elecciones".

En diálogo con El Patagónico, Mutio definió a la ex presidente como "una verdadera estadista" y de caras a las definiciones partidarias, coincidió con la ex presidente en que "hay que trabajar desde la unidad. Los grandes medios están intentando ocultar lo que está haciendo este gobierno, pero cada vez está más a la vista, así que lo que tenemos que hacer nosotros es recordar lo que hicimos y proyectar el regreso de las políticas sociales".

El dirigente indicó que, así como a nivel nacional se habla de conformar un Frente, "en Chubut también tenemos que hacer lo propio, porque el proyecto que nosotros representamos es el de la gente, que ya tiene bien en claro que lo que hoy se está promoviendo desde el gobierno es el regreso a los fatídicos 90", completó.



FITA

El diputado provincial y titular de la CGT Saúl Ubaldini, Gustavo Fita, también opinó sobre la entrevista y el mensaje de Cristina. "Ella dejó en claro que, mientras que los grandes medios quieren verla en arenas judiciales, sigue pensando y trabajando para la gente. A los militantes y dirigentes nos dejó un mensaje bien claro, y ahora hay que trabajar en consecuencia", afirmó.

Fita recordó: "en los 12 o 13 años de gobierno de Néstor y Cristina, el pueblo volvió a estar bien, y los más jóvenes volvieron a militar porque veían y sentían que la política que se hacía era para la gente. Ahora esto cambio, y es contra lo que tenemos que luchar y votar", expresó.

Desde el campo sindical, el legislador recordó que "hasta hace poco reclamábamos por el impuesto a las ganancias, ahora por los despidos o por los cierres de fábricas. Hay que corregir los errores, pero ganar las calles con este mensaje, que no es otro que el de la recuperación de la Argentina", concluyó.



