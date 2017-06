El Patagónico | Regionales - 21 junio 2017 El PJ impugnó las listas presentadas para convencionales en Lago Puelo

El presidente del justicialismo, Ricardo Mutio, confirmó a El Patagónico que el PJ impugnó las presentaciones que, para la elección de convencionales constituyentes en Lago Puelo, hicieron Chubut Para Todos y Cambiemos.

"Entendemos que las presentaciones efectuadas por esos partidos tenían varios errores y no cumplían los requisitos. Entre otros, se habían presentado en algunos casos sin un apoderado que avale las mismas", explicó.

Mutio dijo que la apelación partidaria ahora está en manos del Tribunal Electoral Provincial en el cual, luego de las últimas modificaciones en la Legislatura, su partido no tiene representación alguna. "Está pasando lo que adelantamos, que se podrían cometer algunas irregularidades; esperemos que el Tribunal actué con equidad y no por pertenencia partidaria", sostuvo.

La elección de convencionales de Lago Puelo, que tendrán la tarea de redactar al Carta Orgánica de esa ciudad, se realizará el 13 de agosto, junto con la selección de precandidatos a la diputación nacional.

En el comicio se elegirán los siete candidatos que participarán de la contienda que, al igual que lo que sucederá para los cargos nacionales, se desarrollará el próximo 22 de octubre. Hasta la fecha los únicos municipios con Carta Orgánica propia son los de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn.





