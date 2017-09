El Patagónico | Regionales | LEGISLATIVAS 2017 - 05 septiembre 2017 El PJ reafirmó la unidad en Esquel Los precandidatos a diputados nacionales del PJ más votados en las últimas PASO se mostraron juntos en Esquel y reafirmaron el acompañamiento a la candidatura de Ricardo Fueyo.

De la reunión participaron los referentes Héctor González, de Primero Chubut; Néstor Hourcade, de Unidad Ciudadana Es Nuestro; y el propio Fueyo. También fueron parte del encuentro la presidenta del Congreso del PJ, Natalia Ravarotto, y los ex precandidatos suplentes Lucía Taylor y Federico Payne. En su mayoría se mostraron "satisfechos" por el resultado conseguido en esta serie de encuentros.

"Lo que hicimos en la cordillera fue un gesto que fue bien recibido por los afiliados del PJ", dijo Hourcade en relación a la decisión adoptada por todas las listas de la zona de trabajar en conjunto para la candidatura del ex titular de Chubut Deportes.

"Estaremos hasta el 22 de octubre trabajando para que el peronismo sea ganador y Ricardo (Fueyo) sea diputado nacional", acotó González y añadió que "este es el compromiso que asumimos en la campaña de cohesionar al peronismo plasmar el apotegma del peronismo que dice que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Lo estamos demostrando en los hechos y estamos trabajando en esta idea".

Hourcade analizó que "es un gran gesto de unidad que proponen todas las cinco listas que participaron, pese a los trascendidos y todo lo que se venía hablando".

González confirmó que cinco de las seis listas que se presentaron en la interna del PJ (Miguel "Cone" Díaz ya dijo que apoyará a Mariano Arcioni) no solo acompañarán para que el peronismo logre sostener el buen resultado electoral conseguido en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), sino que al otro día de las elecciones generales se reunirán para analizar como restructurar el partido de cara al 2019.

"El 23 de octubre nos juntaremos para ver como encaramos de cara al 2019 y poner los mejores hombres y mujeres a los efectos de poder ganar la gobernación", sostuvo González.

Y ante las diferentes versiones que auguraban que el peronismo se fragmentaría luego de las PASO, Hourcade fue contundente al afirmar que "los que pusimos el cuerpo y fuimos en las boletas, le estamos demostrando a toda la ciudadanía que el peronismo está unido y que somos como los gatos: cuando parece que nos estamos peleado, nos estamos reproduciendo".

