El Patagónico | Regionales | ELECCIONES 2017 - 24 junio 2017 El PJ terminará de cerrar hoy su lista con Fueyo de precandidato principal El exconcejal comodorense y extitular de Chubut Deportes, Ricardo Fueyo, es finalmente el hombre elegido por la mayoría de la conducción de la Federación de Agrupaciones Peronistas para encabezar la lista de precandidatos a la diputación nacional por el Frente para la Victoria. Hoy se terminará de cerrar la futura boleta. Néstor Hourcade y Héctor González también presentarán listas. Además, falta definir qué pasará con las pretensiones electorales de Alfredo Béliz y Miguel "Cone" Díaz. Mientras, Nicanor Arbeletche, Petroleros Privados y Omar Burgoa ayer parecían haber desistido de sus anuncios de boleta propia.

El exconcejal (1999-2003) Ricardo Fueyo acordó ayer con el intendente Carlos Linares ser precandidato a la diputación nacional. El extitular de Comodoro Deportes (2007-11) y de Chubut Deportes (2011-15), quien recibió el ofrecimiento formal el jueves a la noche, terminó de dar el acuerdo en la reunión que ayer por la tarde mantuvo con el jefe comunal. Este le dio serias garantías de respaldo y de sostenimiento para llevar adelante una campaña sin roces internos.

Linares llegó a Fueyo luego de la negativa del exministro de Hidrocarburos de Provincia, Ezequiel Cufré, a quien habían sondeado como precandidato después de que el viceintendente Juan Pablo Luque rechazara postularse.

Hay que recordar que esta noche vence el plazo establecido por la Justicia Electoral para que partidos políticos y frentes electorales presenten sus listas para participar en las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto.



REUNIONES PARA CERRAR



Linares, que para avanzar en el cierre con Fueyo contaba con el acuerdo de otros referentes de peso de la Federación de Agrupaciones Patagónicas (antigua Lista Azul), como Carlos Eliceche de Puerto Madryn, mantendrá hoy en el Valle las reuniones y contactos finales en los que se terminará de conformar la boleta.

Como segunda precandidata titular, hasta ayer se manejaban los nombres de las diputadas provinciales Alejandra Marcilla y Estela Hernández, pero sus participaciones dependían no solo de sus voluntades sino de los acuerdos que hoy se obtengan.

Marcilla, de Puerto Madryn y de la línea de Eliceche, solo tenía como inconveniente que el cuarto lugar de la lista (segundo suplente) debía ser para una mujer del Partido Independiente de Chubut (PICh) de esa ciudad, en tanto que la participación de Hernández dependía de si se cerraba un acuerdo con Alfredo Béliz para que el actual diputado del Parlasur finalmente no presente su lista alternativa.

El nombre de Silvia Pecci, vinculada a la Legislatura y los Derechos Humanos aparecía como una eventual y latente tercera posibilidad. Como primer suplente, en tanto, se daba por descontado el nombre del intendente de Epuyén, Antonio Reato. La segunda suplente iba a corresponder, como se dijo, a un nombre aportado por el PICh.



LAS OTRAS LISTAS



El exsubsecretario provincial de Asuntos Municipales, Néstor Hourcade, reiteró ayer su decisión a presentar hoy su lista, en la que estaría acompañado por la titular del Congreso Provincial Peronista, Natalia Ravarotto.

Por el lado de la Federación, resta saber qué pasará con las listas que también adelantaron que hoy presentarán Nicanor Arebeletche, del PJ de Trelew; el mencionado Béliz, y la del intendente de 28 de Julio, Omar Burgoa, quien ayer a El Patagónico prácticamente adelantó que no participará de la contienda, y cuestionó duramente a "los tres o cuatro que, parece, nuevamente quieren resolver todo, sin consultar al resto".

También resta saber si el Sindicato de Petroleros Privados -como adelantó su titular Jorge Avila cuando se dio por caído el nombre de Cufré como primer precandidato- presentará la lista que encabezaría el vocal gremial Leandro Moyano. Todo parece indicar que, como la de Arbeletche y Burgoa, esta lista finalmente no se registrará hoy ante la junta electoral partidaria.

Desde el otro sector interno del PJ, el que está contenido en la línea Celeste y Blanca, ayer confirmó su postulación el titular de Luz y Fuerza, Héctor González, que será acompañado, como segunda precandidata, por la comodorense María Cativa, referente de la Federación Deportiva y de la Asociación Bancaria.

En los otros lugares de la lista se anotará hoy a Walter Cristiani, exdirector Regional de Obras Públicas de Esquel, y Lucía Taylor, exsubsecretaria de Obras Públicas de Puerto Madryn, como primer y segunda suplentes.

Desde la Celeste y Blanca también podría presentar lista Miguel "Cone" Díaz, quien estaría acompañado por Yanina Arrieta del justicialismo de Trelew.

