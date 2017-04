El Patagónico | Regionales | POLITICA - 29 marzo 2017 El plenario del Consejo Provincial del PJ resolverá respecto a los diputados que se alejaron del partido La mesa de conducción del Partido Justicialista de Chubut convocó ayer a un plenario de Consejeros Provinciales para el 8 de abril en Rawson. Allí tendrán que resolver la situación de los diputados provinciales que se apartaron de la bancada del Fpv y también la situación de la diputada nacional Ana Llanos.

La mesa de conducción del Partido Justicialista (PJ) continuó analizando ayer, en la reunión que por la tarde-noche mantuvo en Rawson, los distintos pedidos de suspensión de afiliaciones que se presentaron contra los diputados provinciales que se alejaron del bloque del FpV en la Legislatura y contra la diputada nacional Ana Llanos, que recientemente tuvo un acercamiento con el gobernador Mario Das Neves al unirse al frente electoral Chubut para Todos.

“Vamos a hacer respetar la Carta Orgánica que claramente plantea sanciones para quienes habiendo sido electos por el partido se apartan de las estructuras y estrategias del peronismo”, aseguró ayer el presidente del PJ, Ricardo Mutio.

En un alto del encuentro que se extendía hasta el cierre de esta edición, Mutio confirmó a el Patagónico que la mesa de conducción resolvió convocar a un pleno del Consejo Provincial para el 8 de abril.

"En la reunión que se realizará en Rawson los consejeros serán los que decidan si estos pedidos, que presentaron varios afiliados, se giran al tribunal de disciplina, que ya está debidamente constituido", explicó el abogado comodorense.



LOS CASOS A ANALIZAR



El lunes, en diálogo con Radio Del Mar, Mutio ya había indicado que la Carta Orgánica del PJ "establece claras sanciones para quienes en nombre del partido realizan determinadas acciones, como las que llevaron adelante los diputados provinciales".

“El partido tiene la obligación de trabajar para cambiar esta dura realidad que todos los días golpea a los chubutenses por determinaciones equivocadas que se toman a nivel nacional y provincial. Pero también tenemos que actuar en estas cuestiones, que son internas pero que también son muy importantes”, había adelantado el ex secretario de Gobierno municipal.

En ese sentido, el PJ analizará las eventuales suspensiones de los diputados del mackarthysmo, Florencia Papaiani, Leandro Espinosa y Sergio Cunha y las de Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli quienes luego de votar con Chubut Somos Todos decidieron armar bloques propios por fuera de la bancada oficial que conduce Javier Touriñan.

La suspensión del PJ también podría llegar a la diputada nacional Ana Llanos, quien participó del lanzamiento del frente electoral Chubut Para Todos. La legisladora no ocultó su malestar por esta posibilidad y el lunes lanzó una advertencia contra aquellos que pretenden expulsarla del partido. “Yo trabajo para el pueblo del Chubut y no puedo hacer diferencias de colores políticos. Apoyo las buenas gestiones que hace el gobernador pero nunca dejé ni voy a dejar el Partido Justicialista, como algunos, que están acostumbrados a digitar todo, pretenden”, cuestionó.

