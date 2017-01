El Patagónico | Regionales | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - 31 enero 2017 El pliego de García Blanco para el Superior se tratará en ordinarias El diputado provincial por Chubut Somos Todos, Adrián López, confirmó ayer que el pliego que el Ejecutivo envío a la Legislatura para la designación de la camarista comodorense, Mercedes García Blanco, en el Superior Tribunal de Justicia, se tratará en sesiones ordinarias. Ayer ingresaron los dos proyectos para declarar inamovibles los feriados del 24 de marzo y 2 de abril.

El pliego de la camarista comodorense Mercedes García Blanco, que el gobernador Mario Das Neves envió a la Legislatura, se tratará en marzo, cuando arranque el período ordinario de sesiones. Así se resolvió ayer, desde la comisión de receso, donde también ingresaron los dos proyectos para declarar inamovibles, y como feriados provinciales, las fechas del 24 de marzo y el 2 de abril.

En diálogo con Radio Del Mar, el diputado de Chubut Somos Todos, Adrián López, confirmó la decisión adoptada por la comisión de receso ya que "tenemos tiempo suficiente como para hacer todo el análisis del caso y cumplir con todos los pasos previstos por la ley".

López indicó que el pliego, que se elevó para reemplazar al juez renunciante Daniel Rebagliati Russell, "llegó hace 10 días, y tenemos un plazo de 30 días hábiles para continuar con el trámite y darle ingreso por sesión, es decir que no hay apuro para convocar a una extraordinaria", remarcó.

La Legislatura ya había convocado a una sesión extraordinaria para el 14 de febrero, a las 11, pero en la misma solo se tratará el pedido de prórroga a la emergencia en los servicios públicos, que venció en diciembre.



EL 24 DE MARZO Y EL 2 DE ABRIL SERAN INAMOVIBLES

En otro orden, tal como se había adelantado a la comisión de receso ingresaron ayer dos proyectos, muy similares, para declarar feriados provinciales inamovibles los del 24 de marzo y el 2 de abril.

Pese a que, luego del rechazo ciudadano ante el primer Decreto de Necesidad y Urgencia, el presidente Mauricio Macri adelantó que iba a rever la movilidad de esos feriados, los diputados provinciales consideraron que era necesario sentar criterio propio.

En su iniciativa, el diputado Fita asegura: "Chubut ha manifestado su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de no respetar la conmemoración de dos fechas tan simbólica para nuestro pueblo el día de su calendario" y afirma que "una sociedad que desea consolidar su democracia tiene que rememorar y reflexionar sobre su historia y lo debe hacer en forma colectiva".

El titular de la CGT Saúl Ubaldini recuerda que 24 de marzo "una fecha dolorosa, nos genera contradicción su recuerdo por la violencia de los sucesos y pero constituye un hito en la lucha de los derechos humanos y es la bandera que asumimos todos los que reclamamos Memoria, verdad y Justicia y gritamos desde los más profundo de nuestro ser Nunca Más".

En tanto que el 2 de abril es "nuestro homenaje a los que perdieron la vida en nuestras Islas Malvinas, y a quienes estuvieron y lucharon por nuestra soberanía, pero por sobre todo y para honrarlos es el día que colectivamente reafirmamos nuestros derechos inclaudicables sobre ellas. Las Malvinas fueron, son y serán y no permitiremos que ningún gobierno por algunos intereses económicos espurios renuncia a nuestra soberanía", concluye.

El legislador oficialista, Adrián López, coincidió con Fita y definió a estas dos como "fechas emblemáticas de nuestra historia reciente". "No importa si ahora Macri va a revisar lo que hace dos días decidió, en Chubut no podemos correr riesgo con estos feriados, que son para nosotros tan fuertes. Por eso queremos incorporarlos al calendario de feriados provinciales", sostuvo.

En su proyecto, el ex secretario de Gobierno de Comodoro Rivadavia declara como feriado provincial a ambas fechas, y de esta manera las suma a los otros feriados provinciales ya vigentes: 28 de julio, el día de arribo de los Galeses, el 13 de diciembre, día del descubrimiento del petróleo, y el 30 de abril, en homenaje a la decisión histórica que en 1902 declaró a Trevelin y zona de influencia como territorio argentino.





