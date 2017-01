El Patagónico | Regionales | POLITICA - 02 enero 2017 El pliego de García Blanco genera diferencias en el FPV El Foro de Participación Democrática, que en el valle tiene la representación de dirigentes como Anselmo Montes, Eduardo Hualpa y Pedro Romero, objetaron el pliego de la camarista comodorense, Graciela Mercedes García Blanco, para el Superior Tribunal de Justicia. La organización indica que no tiene capacidad para el cargo y también objetan su parentesco con el ex intendente Néstor Di Pierro.

El Foro de Participación Democrática, organismo que tiene actividad en la zona de Trelew, presentó por nota elevada al ministro de Gobierno, Rafael Williams, sus objeciones al pliego de Graciela Mercedes García Blanco al Superior Tribunal de Justicia (STJ), que el gobernador Mario Das Neves propuso en reemplazo del renunciante Daniel Rebagliati Russel.

La nota de objeción está firmada por Eduardo Hualpa, abogado de Trelew especialista en Derechos Humanos, los ex diputados provinciales Anselmo Montes (PSA) y Pedro Romero (Unidos y Organizados), el Movimiento Socialista de los Trabajadores, y Florencia Rubilar (Nuevo Encuentro).

Para el sector, la propuesta de García Blanco surge de un acuerdo entre el gobernador Mario Das Neves y el ex intendente Néstor Di Pierro, actual vocal de la Provincia ante YPF, que es yerno de la abogada propuesta por el titular del Ejecutivo para reemplazar a Rebagliati.

Además de este parentesco, el Foro asegura (como lo publicó El Patagónico en su edición del viernes 30) que a la camarista le falta conocimiento en materia de Derechos Humanos y diversidad cultural, y también advierte que el gobierno incumplió la difusión de los antecedentes de la candidata.

Finalmente se asegura que García Blanco tampoco tiene conocimiento penal, algo que aparece como importante ya que, el juez que debe reemplazarse integra esa Cámara del STJ.



LA PELEA EN EL FPV

Las objeciones al pliego también generaron un tema más de discusión dentro del bloque del Frente para la Victoria, donde la diputada comodorense Viviana Navarro cuestionó a su par, Gabriela Dufour, por entender que la misma indirectamente está acompañando la crítica.

La vinculación de Dufour con las objeciones es porque una de sus asesoras, Florencia Rubilar, firmó las mismas, en representación del espacio Nuevo Encuentro. Esto motivó que Navarro le reclamara públicamente a Dufour, quien todavía no se refirió al tema.

“Espero que la diputada Dufour no vote en contra del pliego porque si no tendría que pensar que lo hace porque es una persona de Comodoro. La gente del Foro de Participación Democrática debería pensar e informarse antes de firmar un documento”, expresó Navarro en declaraciones periodísticas efectuadas a medios del valle.

La ex concejal también aseguró que era ridículo que se objete a la camarista porque “su hija está casada con Di Pierro. Lo único que falta es que también le tengamos que elegir los maridos a los magistrados”, concluyó.

