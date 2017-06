Das Neves negó de plano que vaya a retirar el pliego de la camarista Graciela García Blanco para integrar el Superior Tribunal de Justicia. Hoy tendrá que tratarlo la Legislatura. En la Cámara de Diputados hasta ayer no estaba la mayoría necesaria para aprobarlo. "Lo tienen que definir los diputados", remarcó el gobernador, quien aseguró no tener dudas de que las objeciones se centran en que la jueza es suegra del exintendente comodorense Néstor Di Pierro.

El pliego de García Blanco no será retirado de la Legislatura

El gobernador Mario Das Neves negó de plano que en función de no contar con la mayoría de 18 votos necesarios para que sea aprobado, vaya a retirar el pliego para que la camarista Graciela Mercedes García Blanco integre el Superior Tribunal de Justicia, propuesta que hoy debe ser tratada por la Legislatura

"No, no lo voy a retirar. De ninguna manera. Nosotros cumplimos con lo que teníamos que hacer, que fue seleccionar e impulsar a una persona que, entendemos, reúne todos los requisitos. Los que ahora tienen que definirlo son los diputados", sostuvo el mandatario provincial.

En conferencia de prensa, brindada en la residencia oficial en Comodoro Rivadavia, el titular del Ejecutivo lamentó que un sector de los diputados provinciales no acompañe el pliego porque la magistrada es suegra del exintendente Néstor Di Pierro.

"No tengo ninguna duda de que es por eso, porque lo dicen los diputados en comisiones y me lo comentaron. Cuando pasó por la audiencia, donde respondió casi 100 preguntas, hubo al menos tres diputados, que no la iban a votar, que se convencieron, pero se ve que el resto sigue con una objeción sin mucho peso", afirmó.

Das Neves advirtió: "el problema es que la estigmatizaron por cosas que nada que ver. Me hace acordar cuando propusimos a Marcelo Guinle (para integrar el Superior Tribunal), que lo bombardearon desde acá (por Comodoro), y congelaron el pliego cuatro meses. Resulta que, cuando asumió, todos se dieron cuenta lo que representaba para el Superior. Hay mucha hipocresía", indicó.