El Patagónico | Regionales | LEGISLATURA - 27 junio 2017 El pliego de García Blanco sigue complicando a la Legislatura Hoy a las 10, minutos antes del horario establecido formalmente para la realización de la sesión de la Legislatura, se sabrá si la misma se efectuará o no, algo que dependerá de la suerte que hayan tenido las gestiones realizadas por el bloque de Chubut Somos Todos para conseguir más apoyos al pliego Mercedes García Blanco al Superior Tribunal de Justicia.

La bancada que conduce el diputado Jerónimo García necesita al menos 18 votos para aprobar el pliego propuesto por el gobernador Mario Das Neves, que cuenta con el apoyo del bloque del oficialismo, de los ex diputados del PJ e incluso de algunos legisladores que siguen en esa fuerza, pero a pesar de lo cual no logra la mayoría necesaria.

En la última sesión, al faltarle un voto en el conteo previo, Chubut Somos Todos decidió quitar quórum ya que, si se sesionaba, necesariamente se tenía que tratar el pliego en el recinto y en aquella ocasión se habían reunido 17 votos.

Hasta ayer la situación era similar así que, salvo que las gestiones del exintendente Néstor Di Pierro, yerno de la camarista, puedan influir sobre algunos legisladores remisos del PJ, como el petrolero Carlos Gómez, todo parecía indicar que nuevamente habría quite de quórum.

A los 8 votos propios, Chubut Somos Todos tenía comprometidos los 3 del Frente de Agrupaciones Peronistas (la bancada que responde a Gustavo Mac Karthy) y los 2 de Convergencia, Sergio Brúscoli y Alfredo Di Filippo. A esos trece votos, desde el PJ se sumarían los de Viviana Navarro, Gustavo Fita y David González; posiblemente el de José Grazzini, y siempre se especuló con el posible apoyo, por acuerdo entre el gobernador y el petrolero Jorge Avila, de Carlos Gómez, quien el jueves 15, cuando se iba a tratar el pliego luego de la audiencia pública en la que la camarista respondió 98 preguntas, evidentemente no estaba de acuerdo en hacerlo.







