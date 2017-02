El Patagónico | Regionales | INFORME ESPECIAL - 05 febrero 2017 "El polarizado es ilegal" Otro de los puntos que señaló el ingeniero Ernesto Garay fue el uso del polarizado en los vehículos particulares. Pese a que la verificación técnica vehicular tarda entre 13 o 20 minutos, muchos de los conductores son advertidos de que si tienen sus vidrios polarizados serán rechazados antes de someterse al control.



"El polarizado es ilegal. La gente tiene que tomar conciencia en este punto. Muchos vienen y te dicen 'no, pero en la ley no sale'. La ley establece que cualquier tipo de polarizado en el vehículo no está permitido", aseguró Garay.

El ingeniero del Centro de Revisión Técnica "Pergar" sostuvo que el polarizado atenta contra la vida de las personas. "Es un tema muy complicado porque si yo te paso en la ruta y tengo los vidrios polarizados, esto evita que yo vea si un vehículo viene por el costado y seguramente terminaré muerto", advirtió.

"Además, si vos temes un accidente, no podes escapar porque esta lámina oficia de protección y no podes romper el vidrio. Y si se llega a prender fuego el auto, te morís adentro porque no podes salir. Esto fue chequeado por diferentes estudios y por ese motivo no se permite", graficó.

"Mucha gente no entiende este tema pero de a poco vamos tratando de generar conciencia. Hay casos donde pagan la primera vez, lo hacen sacar y luego son aprobados. En cambio hay otros que vienen todos los meses y no les importa. Pagan cada dos meses solamente para usar el polarizado. Es un montón de plata porque depositan cada dos meses", subrayó.

También explicó que los autos que tienen más de 30 años son considerados clásicos y se tienen en cuenta ciertas características. "Si el vehículo salió sin apoya-cabeza no se le toman esas características, o si no tiene un espejo retrovisor a la derecha tampoco se lo considera. Se le hace la revisión como cualquier vehículo, pero se le tiene en cuenta esas características y no se lo ve cómo anomalía", detalló.



