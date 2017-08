Seguir en Twitter: @ Por Belén Fernández El Patagónico | BIZ - 19 agosto 2017 El bajo porteño se revaloriza con nuevos emprendimientos Las desarrolladoras están poniendo el ojo en la intersección entre San Telmo y Puerto Madero. Apuestan a que con el Paseo del Bajo la zona se revalorice. Se trata de una buena inversión para quien compre hoy una unidad en pozo.

En enero pasado comenzaron las obras del Paseo del Bajo, una autopista que unirá la Illia con la 25 de Mayo y la Buenos Aires-La Plata y sacará el tránsito pesado y los micros de larga distancia de toda esa zona de la Ciudad. Las obras que esperan estén finalizadas en 2019 transformarán el barrio y pondrá en valor la periferia de Puerto Madero. Desde las desarrolladoras apuestan a la zona del bajo con grandes emprendimientos y prometen que quien invierta hoy en un inmueble de pozo, verá una ganancia inmediata en sólo dos años.

La demolición del antiguo astillero del siglo XX Catalinas Sur, es una de las tantas muestras de que hoy los desarrolladores ponen el ojo en el bajo porteño. Con una inversión de más de u$s20 millones este viejo edificio se transformará en una torre de viviendas. Mientras comienzan las preparaciones, a su lado hace apenas algunos meses también se inició otro importante desarrollo. Se trata de un mega edificio de oficinas del Banco Santander Río. En la esquina de la avenida Juan de Garay en su intersección con Azopardo se erige la estructura de tres cuerpos conectado por espacios acristalados. El mismo albergará una sucursal, el middle office y el back office (áreas de soporte y financieras) de la entidad.

"Hoy los precios parten desde u$s2.800 por m2 hasta los u$s 3.900. Estamos convencidos de la revalorización futura con la inauguración de la autopista ribereña y, obviamente consolidándose la inversión actual en infraestructura que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional están destinando a todo el Sur de la Ciudad. Entendemos que toda la zona y sobre todo los nuevos emprendimientos que se encuentran localizados en aquellos puntos estratégicos, con inmejorables vías de acceso, como también de la cercanía con la city porteña y Puerto Madero, hacen la diferencia con el resto de los desarrollos en zona Sur", explicó a Ámbito Biz, Martín Fabiani, Director Comercial de CMNV Comunidad de Inversión que lleva adelante el emprendimiento Catalina Sur. "Así como nuestros primeros inversores de Astillero en Catalinas Sur ya han obtenido una ganancia del 25%, creemos que dicha tendencia va a ser continua y en alza, tanto por la zona como por el producto", agregó con respecto a la rentabilidad que genera hoy invertir en la zona.

Se espera que la obra esté finalizada hacia fines del 2019, en paralelo con la autopista ribereña que comenzó a construir el gobierno de la Ciudad. Para los comercializadores y desarrolladores se trata de un verdadero éxito ya que el 65% ya está vendido. El tipo de inversor que apuesta al emprendimiento de Catalinas es variado: "Contamos con un mix de inversores, en primer lugar están aquellos inversores de resultado, es decir que entraron para hacer una diferencia vendiendo su unidad una vez finalizada la obra al consumidor final" indicó Martín Fabiani. Además están quienes buscan invertir en oficinas para la renta apuntando a pymes o empresas en crecimiento. "También contamos con inversores que ya se encuentran planeando alquileres temporarios a extranjeros, que van a contar con un edificio con diseño, cercano al centro de la ciudad, a los accesos y salidas, con los mejores amenities, y con vista al río", concluyó Fabiani

Otro de los desarrollos que apuesta a la zona del bajo es Sol Caseros. Se trata de la ampliación, y puesta en valor de un imponente edificio histórico del barrio de San Telmo, a metros del Parque Lezama. "Serán 18 exclusivas unidades de entre 45 y 60 m2, algunas de ellas con balcones o terrazas. La marcha de las obras viene muy bien previéndose la finalización para Marzo de 2018", indicó a este diario Marcelo Dimitrio comercializador del proyecto.

El desarrollo que aún no se comercializa al público –está previsto que se haga en los próximos días – fue muy valorado por los inversores "La oportuna puesta en valor de la avenida Regimiento de los Patricios, la inversión que recibiera el Parque Lezama, el inicio de las obras de la Autopista Ribereña y la inauguración de la primera etapa del Metrobus del Bajo, entre otras obras públicas, potencian la revalorización del área atrayendo no solo a quienes desean vivir e invertir en este sector del sur de la Ciudad sino a numerosas empresas que comienzan a mudar sus instalaciones a los alrededores del Parque Lezama", explicó Dimitrio.

Otro de los inmuebles que llegó a la zona para rejuvenecerla y darle su impronta es Quartier Madero Urbano finalizado en 2015, se ubica frente al dique 2 de Puerto Madero, media manzana de terreno con frentes sobre v. Independencia, calle Azopardo y Av. Ing. Huergo, a metros de la Plaza Dorrego en San Telmo y del Faena Art District. Fusiona el barrio más antiguo con el más joven de la Ciudad de Buenos Aires. Las unidades que se comercializan a un precio de entre u$s4.000 y u$s 4.500 por m2 están 100% vendidas. "El Paseo del Bajo revolucionará la conectividad Norte-Sur de la Ciudad de Buenos Aires y seguramente impactará revalorizando la zona", explicó Carlos Spina Gerente Comercial de Argencons. "Hay viviendas, pero mayormente hay estudios profesionales y alquiler temporario. Son 300 unidades, 100 se abocaron a alquiler temporario, unas 150 son estudios y los 50 restantes son viviendas permanentes", explicó sobre el uso del edificio Spina.

De lo que no quedan dudas es que con el nuevo Paseo del Bajo, sumado al flamante Metrobus ubicado en la Avenida Paseo Colon, la zona comienza a resurgir: "entendemos que la obra de infraestructura tiende a mejorar los accesos, por lo tanto, va a haber revalorización en las propiedades. Si bien es difícil decir un porcentaje de ganancia para quien invierta hoy en la zona y decida venderlo en dos años, creemos que quién lo haga tendrá un importante upside a futuro", concluyó Roberto Ledo presidente de la inmobiliaria Bullrich que acaba de inaugurar una sucursal en Puerto Madero porque apuestan a que será un mercado en crecimiento.

