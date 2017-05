El Patagónico | Regionales | MESA CHUBUT - 03 mayo 2017 El preacuerdo garantiza permanencia de equipos y fuentes de empleo En el salón negro del Ministerio de Economía de la Nación, se firmó ayer un acuerdo petrolero que incluye el mantenimiento de las fuentes laborales y compromisos de inversión.

Participaron de la reunión el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, dirigentes de los sindicatos Petroleros Privados Chubut, encabezado por Jorge Avila, y Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, liderado por José Lludgar, así como representantes de las compañías operadoras petroleras.

También estuvieron presentes el senador nacional Alfredo Luenzo y el ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, Alberto Gilardino, quien asistió en carácter de observador.

Avila aclaró: "todavía no se firmó nada, lo único que se hizo hoy es un anticipo de firmar la adenda para ver si con eso podemos nosotros activar algunas cosas, mantener la actividad y llegar a la semana que viene en un acuerdo que todavía no se terminó de discutir en algunos aspectos, porque lo dice el mismo acuerdo. Hay cuestiones que pasaron para 30 o 60 días hacia delante, para recién ahí discutirlas, como por ejemplo las fechas: cuándo comienza y cuándo termina el plazo del acuerdo, que es lo que estamos tratando de acordar con el Gobierno nacional, ellos por cerrar un acuerdo y nosotros también porque queremos también terminar y dar garantías, no podemos vivir en este problema".

Sobre el preacuerdo alcanzado ayer, el referente gremial de los petroleros de base indicó: "no es lo ideal, pero por lo menos permite mantener una inversión en la que YPF se compromete a mantener los cuatro perforadores y los ocho equipos del pulling, y los diez workover que tiene en la Cuenca del Golfo. Pan American se compromete a mantener los doce perforadores, los workover y los pulling que tiene, y a eso sumar la salida de un pulling y un workover más por lo menos hasta diciembre de este año, lo que permite la salida de dos equipos más para PAE. Y también está lo de Tecpetrol de adelantar la salida de un perforador que iba a salir el año que viene, que va a estar saliendo a finales de mayo a trabajar. Eso da por lo menos una garantía de estabilidad laboral", analizó Avila.

"Más allá de esto, es verdad que en el medio está esta adenda, que la vamos a pasar el viernes por Plenario de Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados a las 9 de la mañana para poder hacer el acta final que permita en el Ministerio de Trabajo salvaguardar todo esto que estamos diciendo", subrayó.

Sobre las diferencias con la Cuenca Neuquina, que fue la primera en firmar la adenda, Avila dijo: "si hoy miramos alrededor, en Santa Cruz se ha bajado una cantidad grande de equipos y en Neuquén también. Y nosotros hemos mantenido la actividad sin tener un Vaca Muerta para el 2018, donde el año que viene se van a crear según las estadísticas 10 mil puestos de trabajo".

"En Chubut lo que estamos haciendo nosotros es dándole una oportunidad a los convencionales, para que también sean tenidos en cuenta en las futuras inversiones. Lo que estamos firmando también habla del futuro, no de lo que tenemos hoy, que está en las condiciones que está y va a seguir así. No vamos a sacarle a lo que ya tenemos pero lo que sí estamos dejando sentado, es que si hay alguna operadora que en el futuro quiere sacar uno, dos o tres equipos más, lo puede hacer en un nuevo acuerdo que permita también tener una esperanza de un logro para Chubut porque, sino, no tenemos la posibilidad que tiene Neuquén de decirles que aguanten unos meses más porque el año que viene vamos a tener todos laburo. Eso es lo que pasa allá con toda la inversión que hay y que Chubut no la tiene, por eso hemos creado la posibilidad de pensar que en Chubut también podemos hacer algunas cosas para tener un horizonte y no hablar cada vez más del achique", sostuvo.





