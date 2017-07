El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 04 julio 2017 El precio de los combustibles se volverá a "revisar" en octubre Desde el primer minuto del domingo, los precios de los combustibles aumentaron entre 6 y 7,2% en las estaciones de servicio de la Capital Federal y el Conurbano, lo que llevó el litro de la nafta de mayor calidad hasta los 22,47.

El secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible, Raúl Castellanos, justificó el aumento de los precios de la nafta y el gasoil, que se incrementaron 7,2% y 6%, respectivamente, y aseguró que para una fecha cercana a las elecciones habrá una nueva revisión de los valores.

"Va a haber una revisión de precios en octubre, se convino hacer una por trimestre con las petroleras", recordó Castellanos en declaraciones a las radios Continental y La Red. Esa revisión cada tres meses es la que inició el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para determinar el precio de los combustibles en función de diversos factores, como los costos y sobre todo el valor del dólar.

Castellano afirmó que el incremento fue más de lo previsto porque se aplicó una cláusula para "recuperar" el desfasaje con respecto a la inflación de 2016.

"Esperábamos menos del 3%, en función del acuerdo al que habían arribado los petroleros con el Gobierno a principio de año. Pero se agregó un plus para recuperar parte del desfasaje que tuvo el precio del combustible con respecto a la inflación el año pasado. Los combustibles subieron el 31% y la inflación estuvo en orden al 40%", aseguró.

El empresario estimó que esa cláusula se aplicaría también en la próxima revisión de precios, prevista para octubre, ya que en el reciente aumento recién se aplicó la mitad de ese 9%.

Desde el primer minuto del domingo, los precios de los combustibles aumentaron entre 6 y 7,2% en las estaciones de servicio de la Capital Federal y el Conurbano, lo que llevó el litro de la nafta de mayor calidad hasta los 22,47.

Según Castellano, en lo que va del año "aumentó aproximadamente el 16 por ciento las naftas y el gasoil un poco menos", y dijo que "por ahora le va ganando a la inflación, esperemos a ver qué pasa en el próximo aumento, que va a ser en octubre".



IMPACTO EN LA INFLACION



El presidente de CAME, Fabián Tarrío, alertó por el impacto del nuevo incremento de los combustibles en los precios de los productos que fabrica las pymes y advirtió que ante este escenario "será difícil" cumplir con las metas inflacionarias del Gobierno nacional.

Si bien Tarrío admitió que el aumento fue un acuerdo entre privados como transición hacia la libertad de precios para el 2018, aseguró que esta medida se suma a la preocupante situación que atraviesan las economías regionales por inundaciones y graves problemas estructurales del sector. Según CAME, a estos factores se le suma una abrupta caída de 20 meses consecutivos en las industrias pyme y la permanente tendencia negativa en las ventas minoristas, aunque junio pasado haya sido el mejor mes del año.

"Fue un acuerdo firmado en febrero de este año entre productores de petróleo y refinadores para que 2017 sea el camino de transición de libertad de precios en el 2018, para que cuando baje el barril en el mundo, lo haga también en Argentina", dijo el titular de la entidad, y recordó que en abril pasado por ese mismo pacto los precios habían bajado mínimamente.

Pero en CAME creen que este nuevo aumento golpea fuerte a los pequeños comerciantes y empresarios, que no consigue recuperar competitividad, sobre todo cuando la presión fiscal es la más alta de la región y los costos de combustibles descendieron en los países que compiten en la exportación. Las variables de tipo de cambio, el valor del biocombustible en la Argentina y el del barril en el mundo son la fórmula de medición. "En estos dos meses el dólar subió 7% aproximadamente y eso fue determinante", se quejó el dirigente empresario.





