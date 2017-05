La concejal Sirley García, una vez concluido el encuentro en el Concejo Deliberante por el precio del gas envasado aseguró en radio Del Mar que la intención fue "delimitar estrategias y mirando cómo se puede seguir para adelante para realmente algo concreto".

Al ser consultada por sanciones- luego de que se conocieran denuncias al percibir tarifas mayores no autorizadas- expresó que "no se ha aplicado nada. Obviamente acá se plantea distintas resoluciones en donde la competencia no recaería en la oficina del Defensa al Consumidor" y con lo cual "esto trae un inconveniente".

La edil señaló que la idea "no es hacer ninguna actuación que después sea apelada o rechazada" y agregó que "hay discusión en cuanto a competencia, sabemos que es ENARGAS, la Secretaria de Minería, pero por otro lado se puede mirar por el lado de la regulación del mercado interno".

De esta manera, expresó que el precio de venta seguirá a $ 170 "hoy lamentablemente se seguirá cobrando 170" y "me parece que es una decisión que se tiene que tomar en conjunto, por eso digo; los actores políticos tenemos que estar".

Desde el Concejo Deliberante, García comentó que "vamos a emitir una declaración para que se tome intervención de manera urgente. Se le pidió a la Defensoría del Pueblo que también tomen postura sobre esto y de hecho se fueron con ese compromiso".

ANTECEDENTES

La integrante del Sindicato de Petroleros Privados y concejal del Frente para la Victoria Sirley García, recordó el pasado21 abril que desde el año pasado se ha hecho público el incumplimiento en el que incurre la empresa Surgas al no respetar los valores establecidos por el gobierno nacional para el consumidor final. Con el último incremento, la carga de la garrafa de 10 kilos debe ser de 122 pesos y en la distribuidora local se está cobrando a 170.

"No hablamos de un producto de lujo sino de primera necesidad en una ciudad que está atravesando su peor momento", lamentó en aquel momento García.