El Presidente anunció la visita de Angela Merkel a la Argentina

El mandatario argentino describió el encuentro cara a cara con el presidente Donald Trump: "fue una reunión maravillosa, lo conocí cuando tenía 24 años. Fue un buen encuentro, nos recibió todo el equipo y hablamos de muchos temas".

Tras su paso por la Casa Blanca, el presidente Macri disertó en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dio detalles de la reunión con Donald Trump y anunció la vista a la Argentina de la canciller alemana Angela Merkel en junio próximo.

"Hoy tenemos al 30% de la población por abajo de la línea de pobreza, abundantes recursos naturales y mejores recursos humanos. Entendimos que la forma era poniendo fin a los enfrentamientos, tratando de recuperar el diálogo entre nosotros y con el resto del mundo. Para eso necesitábamos un cambio y el populismo ya no era la solución, sino que era la causa de todos los problemas que enfrentamos", dijo al inicio de su exposición.

En ese contexto, reveló que "en muchos momentos del día me encantaría ser un mago para hacer que algunos problemas desaparezcan. Estamos agradecidos porque hemos recibido un maravillosa bienvenida y estuvimos con personalidades muy distinguidas".

Al explayarse sobre la integración del "país al mundo" en los últimos meses, ejemplificó con sus nuevos viajes por el exterior y dio la noticia. "En un par de semana viajo a China y a Japón y en junio vamos a recibir a la canciller Merkel", señaló, y consideró que "esto refleja el interés del mundo" en el país.

"Algo está pasando en la Argentina. Hace un par de años cuando venía aquí la Argentina no recibía tanta atención y ahora hay mucha atención, y eso es un gran desafío. Tenemos que estar conscientes. Hay muchas diferencias entre este proceso y el proceso anterior: esto surgió de la propia decisión de los ciudadanos, surgió de abajo hacia arriba y eso le da una fuerza distinta a lo que hacemos. Si viajamos por la región y el mundo y vemos la situación de los distintos gobierno y vemos los respaldos que están en el orden del 15%, 20% o 25% y nosotros todavía tenemos un respaldo del 50% con nuestras políticas", enfatizó.

"Pienso que vamos a ganar las elecciones porque la voluntad de cambio sigue siendo muy alta. Hay muchas esperanzas cifradas y todo lo que hemos hecho lo hicimos sin contar con mayoría en dos cámaras del congreso", detalló el mandatario.

El Presidente dijo que desde su llegada a la Casa Rosada impulsó un "proceso de transformación" que ha sido "muy difícil para muchos argentinos" y porque según dijo, "deshacerse del populismo implica mucho esfuerzo".



REUNION MARAVILLOSA



Luego, describió el encuentro cara a cara con el presidente Donald Trump. "Fue una reunión maravillosa, lo conocí cuando tenía 24 años. Fue un buen encuentro, nos recibió todo el equipo y hablamos de muchos temas. Nos encontramos con una apertura para solucionar varias cuestiones. Tenemos un vínculo económico muy pequeño y tenemos que apostar a un vínculo comercial más fuerte", aseguró.

"El principal destino de los argentinos cuando viaja en al exterior es los Estados Unidos y hay otras áreas donde se puede cooperar muy fácilmente. Las horrendas políticas del populismo, como las de energía, donde pasamos de ser un país exportados de energía a uno importador. Son políticas erróneas. La Argentina está llena de recursos naturales, tenemos accesos a reservas de nivel mundial del shale gas y shale oil, y eso nos va permitir desarrollar nuestras industrias", indicó.

"Con el acceso a la tecnología de ustedes y con nuestra roca, las oportunidades son enormes. Las empresas grandes tiene presencia, las pequeñas y medianas deberían establecer esa presencia, para tener una relación económica de largo plazo", agregó.

El jefe de Estado mantuvo un encuentro con miembros del CSIS en la sede del think tank neoliberal, de la que participaron el titular de la entidad, John Hamer; del Inter-American Dialogue, Michael Shifter, y de Brooking Institutions, Strobe Talbott, junto a el politólogo y ex consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski.



