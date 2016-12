El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 diciembre 2016 El presidente "pincha" Verón firmó contrato y es el segundo refuerzo El titular de Estudiantes, de 41 años, rubricó su contrato en el elenco de Nelson Vivas para jugar tanto el torneo de Primera División como la Copa Libertadores, y recibirá a cambio un sueldo mínimo que será donado para el desarrollo del club. Su regreso de producirá el 8 de enero ante el Bayer Leverkusen de Alemania, en la Florida Cup.

Juan Sebastián Verón, ex jugador del seleccionado argentino y presidente de Estudiantes de La Plata, firmó ayer un contrato con el club que lo ligará al equipo como jugador por 18 meses y se convirtió oficialmente en el segundo refuerzo del "Pincha" para 2017.

Verón, de 41 años, rubricó su contrato en el elenco de Nelson Vivas para jugar tanto el torneo de Primera División como la Copa Libertadores y recibirá a cambio un sueldo mínimo que será donado para el desarrollo del club.

El actual presidente "albirrojo", segunda incorporación del equipo después del mediocampista Sebastián Dubarbier (ex Gimnasia La Plata y Almería de España), puso la firma ayer a la mañana en el Country Club de City Bell, donde la "Brujita" viene entrenándose junto al profesor Leandro De Rose en los últimos meses para llegar bien físicamente a la temporada 2017.

El primer encuentro de Verón con la camiseta de Estudiantes será el 8 de enero ante el Bayer Leverkusen de Alemania en la Florida Cup.

Estudiantes marcha cuarto en el torneo de Primera División con 27 puntos, a cuatro del líder Boca, y a uno de los escoltas Newell's Old Boys de Rosario y San Lorenzo de Almagro. En la reanudación del campeonato, el 5 de febrero y por la 15ª fecha, los de La Plata enfrentarán a Vélez como visitantes.

En la Copa Libertadores 2017, Estudiantes compartirá el Grupo 1 con el actual campeón, Atlético Nacional de Medellín (Colombia), Barcelona de Ecuador y un rival más clasificado de la tercera fase. Su debut será el 14 de marzo ante este equipo a definir.



