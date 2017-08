El presidente de YPF aseguró que la producción petrolera tocó fondo

El presidente de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, consideró ayer que la producción de petróleo en el país tocó su nivel más bajo, pero aseguró que tras un "proceso de ajuste" de las compañías el número de pozos aumentará e impulsará la producción de crudo hacia 2018.

"Para mí ya terminó ese proceso de ajuste. Creo que de cara a 2018 esa situación ya está cambiando, me parece que ya hemos visto el piso de 'rigs' (perforaciones) y van a estar subiendo de aquí en más", dijo Gutiérrez en el marco del Reuters Latin American Investment Summit.

El titular de la principal petrolera del país estimó luego que los precios del crudo permanecerán en un nivel de entre US$50 y US$60 por barril en los próximos 2 o 3 años, por lo cual las compañías adecuaron sus proyectos a esa realidad.

"No vemos una modificación importante de esos valores y entonces el gran desafío para las compañías es mirarse hacia adentro y decir: 'si no se me va a modificar, no levantan los precios, tengo que mirar hacia abajo y ver cómo modifico mis costos para hacer que estas producciones sean rentables', sostuvo Gutiérrez.

El presidente de YPF también dijo que algunos problemas climáticos afectaron la producción en 2017, pero no dudó de que "en 2018 va a ser positiva". Aunque vale aclarar que las proyecciones la compañía las realizará recién en el último trimestre de este año.

De todos modos, Gutiérrez agregó que llevará dos años para que nuevos yacimientos no convencionales salgan de su fase piloto y pasen a etapa de desarrollo.

"Lo que estamos haciendo nosotros en Vaca Muerta, justamente, es acelerar en todos los lugares donde realmente creemos que existe una oportunidad interesante. Ese es el sentido de las asociaciones con Shell en la Bajada de Añelo y el caso de Bandurria Sur con Schlumberger", dijo.

YPF progresó en sus esfuerzos por lograr entendimientos con grandes petroleras internacionales y, al respecto, podrían ser anunciados nuevos acuerdos en lo que resta de 2017, agregó su titular.

El presidente de la compañía, por otra parte, anticipó que YPF podría incrementar el año próximo la inversión de US$2.300 millones que hizo en Vaca Muerta este año. Y si bien aclaró que los planes no serán aprobados hasta noviembre o diciembre, sostuvo que la compañía no necesita vender activos para invertir y tampoco emitir otro bono este año.

"Lo que hemos establecido es disciplina financiera, no queremos aumentar nuestra deuda", destacó el presidente de la firma.





LA OPERADORA

BUSCA SOCIOS

Por otra parte, Gutiérrez dijo que YPF está buscando un socio para operar su subsidiaria de energía eléctrica, aunque prefirió no hacer comentarios sobre las versiones que señalan que se están llevando a cabo conversaciones para vender un 49% a General Electric.

"No queremos distraer capital del programa de desarrollo de nuestro programa de oil y gas, y por lo tanto buscamos un socio", indicó al confirmar también que YPF venderá la distribuidora de gas Metrogas cuando el precio sea el correcto.

La petrolera contrató a la consultora Deloitte para analizar los contratos que suscribió el gobierno con el conglomerado brasileño Odebrecht, pero Gutiérrez descartó una posible pérdida por corrupción: "No hay ninguna posibilidad", dijo.

Además el presidente de la operadora dijo que el acuerdo con los gremios del sector fue implementado casi en su totalidad y que hubo progreso en las negociaciones laborales con las provincias de Santa Cruz y Chubut, además de Neuquén, donde está Vaca Muerta.

"Nunca logramos el 100%, pero puedo decir que más del 80% de lo que estábamos buscado lo hemos logrado", añadió, para luego resaltar la necesidad de mejor infraestructura para reducir costos.

El precio de equilibrio, de US$ 43 por barril, que YPF logró para Loma Campana, el yacimiento que opera con Chevron, es similar a otras áreas, dijo Gutiérrez y añadió que "hay todavía oportunidades de mejorar, para lo cual la empresa está firmemente concentrada en capturar esas mejoras de costos".