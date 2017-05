El presupuesto provincial será modificado para destinar $120 millones en obras para Comodoro

El gobernador Mario Das Neves adelantó ayer que como consecuencia del temporal se redestinarán 120 millones de pesos de las arcas provinciales para la realización de obras en Comodoro Rivadavia, y convocó para esta tarde a una reunión de gabinete en la que se analizará la ejecución presupuestaria.

"Va a haber modificaciones", anticipó Das Neves, quien además mencionó que de recursos ya asignados a otras obras, como la pavimentación de "la doble trocha de la ruta 39, la vamos a suspender por ahora y destinaremos ese dinero a todas las obras que necesita Comodoro Rivadavia".

"Son unos 120 millones de pesos", afirmó Das Neves, quien además sostuvo: "todos tenemos que poner para salir adelante con este tema".





PREMIOS Y CASTIGOS

Das Neves también sostuvo ayer que se debe centrar el debate a nivel nacional respecto a "qué es un gasto y qué es una inversión en la administración del Estado". Y advirtió: "puedo invitar al presidente (Mauricio Macri) o cualquier gobernador para que veamos quién gastó y quién invirtió, llegó la hora de que haya premios y castigos".

El gobernador planteó que el tema de los gastos y las inversiones debe ser parte de "un gran debate nacional porque en los últimos tiempos desde la órbita nacional, no digo el Estado, hay operadores que apuntan a que todos los males de Argentina y del problema del déficit tienen origen en las provincias".

"Yo invito al propio Presidente o a cualquier gobernador que pongamos arriba de una mesa qué es un gasto y qué es una inversión, y qué plata hemos utilizado nosotros en gastos y qué plata en inversión", desafió Das Neves al manifestar las diferencias en el destino de los recursos.

En referencia a las inversiones, el mandatario provincial sostuvo que en Chubut "tenemos que hacer escuelas, poner más metros cuadrados a los ámbitos de la Salud, y eso es inversión porque tenemos una provincia tremendamente grande. Y no alcanzan una, dos ni tres gestiones, por eso hablamos de un proyecto que fije objetivos firmes a 20 años".

Advirtió: "nosotros no somos los que utilizamos mal la plata" y volvió a plantear que en ese debate "se deben discutir también los premios y castigos porque están derivando el dinero a provincias que después no invierten en obras ni cloacas, ni en energía ni en gas como hemos invertido nosotros".

"Somos la provincia número uno en inversiones, y la segunda que menos mortalidad infantil tiene. Podemos demostrar adónde fue nuestra plata y adónde fue la plata de ellos", enfatizó.

Insistió: "queremos dar la discusión, mostrar todos los gastos y todas las inversiones que estamos haciendo, adónde tiene que ir cada peso que se produce en la Argentina. Nosotros no tenemos un Banco Central, no dibujamos, y no usurpamos el banco oficial", subrayó.