El primer condenado por "femicidio transversal" recibió cadena perpetua

Juan Ernesto Calello, fue hallado culpable del homicidio de Patricio Omar Escudero. El asesino fue cometido con el objetivo de hacer sufrir a una ex pareja y por eso fue considerado un "femicidio transversal".

A principios de abril, un jurado popular declaró culpable del homicidio de Patricio Omar Escudero. Este hecho se consideró agravado por venganza transversal ( fijada en el artículo 80 inciso 12 del Código Penal), figura que se aplica cuando la intención del acusado es hacer sufrir a una ex pareja.

Hoy, el juez Mario Rodríguez Gómez fijó la pena de Calello, quien, en 2016, ingresó a la casa de su expareja, a pesar de que existía una orden de un juez de familia que le impedía acercarse a la mujer y a la casa de ella por violencia de género, y apuñaló en el corazón a Escudero.

"Si bien Calello no conocía a Escudero, ya le había anunciado a su ex pareja que si la veía con otro hombre, lo mataría. Claramente, cosificó a la madre de su hija, considerando que era algo de su propiedad y que no podía disponer de su vida", indicó el juez durante la lectura del fallo que sienta precedente dado que es el primer caso de femicidio transversal condenado. Por este crimen Patricio Omar Escudero deberá cumplir con cadena perpetua.