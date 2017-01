El Patagónico | País/Mundo - 17 enero 2017 El primer mendocino que trabaja en Facebook asegura que es un "privilegio" y una responsabilidad" Daniel Caselles tiene 43 años y luego de trabajar en Intel, este mes ingresó a la compañía de Mark Zuckerberg. "Creo que para cualquier informático en el mundo trabajar en una empresa en Silicon Valley es un sueño", explicó.

Daniel Caselles es el primer mendocino que desarrolla su actividad profesional en Facebook, Silicon Valley, donde ingresó en enero en un puesto gerencial y sobre el cual siente "un gran privilegio y responsabilidad", según afirmó.

"Creo que para cualquier informático en el mundo trabajar en una empresa en Silicon Valley es un sueño", consideró Caselles, licenciado en Sistemas e ingeniero en Computación (Universidad de Mendoza), en diálogo con Télam.

Luego de otra importante experiencia en otro gigante de la tecnología como Intel -también en la misma zona del norte de California-, este mendocino de 43 años admitió que "Facebook está considerado como uno de los mejores lugares para trabajar ('Great Place to Work') en Silicon Valley, y no sólo por sus beneficios y su cultura abierta, sino también por el impacto" que se puede generar desde allí hacia el mundo.

"Una de las primeras cosas que hice cuando vine por primera vez a Silicon Valley (cuatro años atrás), fue sacarme una foto en las oficinas de Facebook. En particular, en el cartel de la puerta (Like) y hoy estar del lado de adentro es increíble para mí", remarcó el informático, quien está casado y tiene dos hijas de 11 y 16 años.

Además de sus estudios de grado en la Universidad de Mendoza, Caselles tiene posgrados y doctorados de diferentes casas de estudios en España y Argentina. Asimismo, ha publicado libros y recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales.

"Facebook es hoy la red social con mayor cantidad de usuarios activos del mundo (casi 1.800 millones usuarios activos mensuales). Y si a eso le sumas WhatsApp, Instagram y Oculus, el lugar te da la oportunidad de trabajar para conectar a gran parte de la humanidad", remarcó el informático a Télam desde Silicon Valley.

"Creo que nuestros sueños (lo que buscamos) hablan mucho más y mejor acerca de quiénes somos, que la enumeración detallada de lo que hicimos hasta hoy", aseguró Caselles, segundo de cinco hijos de otro emprendedor, ya que su padre Carlos salió de un banco internacional y desarrolló una reconocida bodega familiar.



UNA EXTENSA EXPERIENCIA

Entre los "pergaminos" del informático se cuenta AuthenWare Corp., la empresa que fundó en Estados Unidos en 2008, la cual verifica la identidad de las personas basándose en su ritmo de tipeo.

"Hoy lo utilizan en especial instituciones financieras europeas. Siempre soñábamos que en lugar de seguir estudiando la tecnología que se crea en los países desarrollados, creáramos una tecnología desde Mendoza, Argentina, para desarrollar en el mundo. Y lo logramos", destacó.

Sobre su experiencia en San Francisco, apuntó: "Yo llegué a Silicon Valley con AuthenWare y después de un par de años me sumé como gerente de Producto (Group Product Manager) de la división de seguridad de Intel Corp".

Es así que luego de un año y medio en esa firma, aceptó la oferta para unirse a Facebook.

"Durante estos cuatro años en Silicon Valley siento que he aprendido muchas cosas, pero lo que más me sigue impactando es el estar rodeado de las personas que estuvieron, están y estarán construyendo las tecnologías que cambiaron y cambiarán la forma en la que vivimos", consideró.

"Sin dudas, es un lugar especial y en un momento único en la historia. Siento un gran privilegio y responsabilidad por el granito de arena que me toca en este lugar", aseguró.

En cuanto al clima que se vive dentro de la empresa liderada por Mark Zuckerberg, en Menlo Park, Caselles relató: "El ambiente de trabajo y la cultura son geniales, pero eso no significa que no se trabaje mucho y con objetivos muy ambiciosos. Lo que sí es cierto es que las instalaciones y los beneficios son increíbles".

"El objetivo -añadió- es que te sientas cómodo y despreocupado para poder desplegar todo tu potencial a la hora de contribuir a la misión de la empresa. Te sentís muy valorado, cuidado y respetado en todos los aspectos, desde la forma en la que te quieras vestir, hasta en tus ideas u opiniones".

"Acá realmente quieren que sumes tu individualidad para contribuir a la diversidad tan necesaria para innovar a esta escala, y no que te 'adaptes' a la empresa, como ocurre habitualmente", resumió.

