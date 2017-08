El próximo lunes habrá una reunión entre partes

El intendente Carlos Linares explicó que "durante la tarde del lunes me reuní en Rawson con el ministro Coordinador de Gabinete de Chubut, Alberto Gilardino; con quien estuvimos tratando de destrabar el tema del subsidio que baja de Nación a la Provincia y de ahí se traspasa a la empresa Patagonia Argentina. Por ello –continuó-, me comuniqué con el gremio de UTA para que no se lleve adelante la medida de fuerza para no perjudicar a los usuarios".

"Lamentablemente tomaron otra determinación, el paro finalmente se llevó adelante y esto vuelve a ser un tema reiterado que requiere de una urgente intervención de las partes involucradas porque los comodorenses tienen que tener garantizado el servicio público del Transporte", afirmó.

Linares adelantó que "desde el municipio estamos convocando a una reunión el próximo lunes con Atilio Rossi –Gerente General de Patagonia Argentina-; y los ministros de Economía, Gobierno y Gabinete; Pablo Oca, Pablo Duran y Alberto Gilardino, respectivamente", al tiempo que enfatizó que "vamos a decirnos la verdad en la cara de una buena vez, decirnos lo que está pasando y por qué".

Por otra parte, el intendente Linares se refirió a la necesidad de modificar el esquema de envío y cobro de los subsidios tanto nacionales como provinciales en materia de transporte, indicando que "no puede ser que en el año 2017, todavía tengamos una distribución burocrática e indirecta".

"Los fondos de Nación tienen que pasar primero por el Banco Nacional hacia la capital de Rawson, desde donde se trasladan al Banco Chubut en 48 horas y finalmente llegan a la empresa prestataria, en este caso, Patagonia Argentina", describió y cuestionó que "a estas alturas, todo ese esquema debería ser directo, deberíamos tener un mecanismo aceitado para que los subsidios lleguen en tiempo y forma".