El proyecto para eliminar las vacunas también fue criticado en Comodoro

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Paula Urroz, presentó un proyecto de ley que establece terminar con la obligatoriedad de la vacunación a menores de edad y le da a la persona a cargo del niño la decisión de aceptar o no las vacunas.

"Las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico, en cumplimiento del derecho al consentimiento informado establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529", afirma el proyecto.

La propuesta generó repudió de diferentes organizaciones sociales como de representantes sociales en el país. En esta ciudad, el concejal por el Frente para la Victoria, Nicolás Caridi, manifestó ante la consulta de este diario: "el Gobierno nacional necesita por recomendación del Fondo Monetario Internacional bajar los déficit que tiene en gasto publico entonces le ha dado instrucción a todos sus ministerios de bajar los costos de cualquier forma. Es por eso que se toman estas medidas a cuentagotas como lo hicieron con el intento de las quitas de pensiones".

"El Gobierno nacional únicamente da marcha atrás cuando el pueblo se organiza. Lo mismo va a pasar con esto. Nosotros vamos hacer un repudio desde el Concejo Deliberante y vamos a pedir una opinión técnica de los médicos locales. Sabemos que no vamos a encontrar un solo médico, más allá de su ideología política, que esté de acuerdo con este tipo de medida. Una medida más de lo siniestro que puede ser este gobierno", agregó.

Mientras, la diputada nacional Ana Llanos (FpV) sostuvo: "nosotros vamos a hacer una contrapropuesta para poner más vacunas para los ciudadanos. Ellos lo que quieren hacer es achicar la caja de salida. Estoy en contra de esa propuesta porque estoy a favor del calendario nacional (de vacunación) y estamos trabajando para implementar otros sistemas más para que las familias tengan más posibilidades de vacunarse".

Asimismo, la legisladora comodorense indicó que no votará la propuesta. "Yo no voy ni a levantar la mano para votar porque le estaría haciendo daño a la Nación. No estoy de acuerdo que se quite el sistema vacunatorio que viene hace años y previene que muchas enfermedades sean controladas. Además, vamos a pedir que sea revocada en su cargo (por la diputada Urroz) porque no puede impulsar este tipo de leyes", subrayó.





"ESTAN VIOLANDO

DERECHOS"

Roberto Llaiquel, miembro del Grupo de Pro Derechos de los Niños en Comodoro Rivadavia, manifestó que la propuesta viola los derechos de los niños y responde a las órdenes que envía el Fondo Monetario Internacional (FMI) al presidente Mauricio Macri.

"La ley de bajar la penalidad a 14 años, querer quitar las pensiones e intentar sacar las vacunas obligatorias son recomendaciones que bajan del FMI y el Gobierno nacional intenta seguir a raja tabla. No podemos tolerar una medida como esta porque atentan contra los derechos de los más pequeños", consideró.

"La línea de pobreza, según el INDEC, se incrementa todos los meses y si se aprueba esta medida tendremos más un sector aún más vulnerable de lo que es en la actualidad. No podemos permitir que esto se lleva a cabo", añadió.

"UNA ABERRACION"

La directora del Area Programática Sur del Ministerio de Salud de Chubut, Mariana Fernández, calificó el proyecto de ley de la diputada de Cambiemos como una aberración. "Somos el país que tiene el calendario más amplio de vacunación de muchos países en el mundo. La vacunación es una obligación y un derecho de los niños. Hemos logrado erradicar enfermedades gracias a este plan y está comprobado que única manera de disminuir el impacto de las enfermedades y los costos en salud es la prevención y la principal herramienta de prevención es la vacunación", destacó.

"Los efectos adversos de los medicamentos son mínimos frente a los beneficios que tiene la vacunación. Algunas vacunas tienen sustancias tóxicas que a algunas personas le genera una reacción alérgica y cuadros convulsivos, pero no significa que a toda la gente le produce este tipo de reacciones", agregó.

Fernández también consideró que no entiende el planteo de la legisladora bonaerense. "La verdad es que no sabemos qué es lo que estamos planteando. Hace años se viene cambiando componentes para no generar problemas y sigue avanzando para un mejor sistema de salud, pero parece que la diputada no tiene ni la más mínima idea de lo que está planteando", criticó.