El proyecto que plantea ayuda económica para Comodoro toma estado parlamentario

La Legislatura volverá a sesionar hoy tras el temporal y luego de la suspensión de la reunión del 6 de abril en la que el bloque del Frente para la Victoria (FPV) pensaba ingresar el proyecto de ley que prevé la afectación de fondos del endeudamiento para atender la catástrofe en la que se encuentra Comodoro Rivadavia.La propuesta de lo que quedó del bloque del Frente para la Victoria es, además de declarar a la ciudad en emergencia, afectar el 10% de los fondos del endeudamiento para atender directamente la situación en la que quedó Comodoro Rivadavia tras el violento temporal que comenzó el 29 de marzo.Se presupone que la iniciativa, que no ganó el respaldo del resto de los bloques, sobre todo del oficialista, será girada a comisión, donde los diputados analizarán el texto y plantearán mejoras o adecuaciones.La diputada provincial Viviana Navarro aceptó ayer que será muy difícil que la ley sea aprobada sobre tablas, pero dijo que todavía tenía la ilusión que en la sesión, y en función a la situación de Comodoro los legisladores “entiendan la gravedad en la que estamos y dispongan la afectación de fondos”.LA IGNORANCIA DE DI FILIPPOEn diálogo con Radio Del Mar, la legisladora criticó la propuesta alternativa en la que está trabajando el diputado de Convergencia, Alfredo Di Filippo, quien aseguró que en función de los 180 millones que el municipio tiene en plazo fijo, “no se puede hablar de emergencia alguna”.“Creo que Di Filippo habla desde el desconocimiento que tiene. Sería bueno que venga a Comodoro y vea la situación en la que se encuentran algunos barrios como el Juan XXIII o Laprida. En realidad, mal que mal, toda la ciudad sigue devastada y para recuperarla hacen falta fondos de Nación y de Provincia”, apuntó con respecto al diputado que ya ha declarado públicamente sus reparos para con la dirigencia política de Comodoro.En ese sentido, tal como también aseguró el domingo el gobernador Mario Das Neves, la ex concejal cuestionó la decisión del gobierno nacional de volcar 1.000 millones de pesos para atender solo la emergencia en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.“Lo que estamos pidiendo es que no nos dejen solos y que cada uno cumpla con su función. A la sesión de mañana (por hoy) voy a ir con toda la información para contestarle a Di Filippo, pero también con los números concretos de la inversión que hay que hacer para solucionar el problema de aguas y cloacas en la ciudad”, concluyó.