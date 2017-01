"El que mandó a reprimir es el juez que liberó a Jones Huala"

Esta mañana, luego de realizar la apertura de licitación para la ampliación y remodelación del Hospital Rural de Las Plumas, el gobernador Mario Das Neves brindó una conferencia de prensa donde se refirió al operativo que desarrolló el martes personal de Gendarmería Nacional en Leleque para liberar las vías de "La Trochita", el cual dejó un saldo de diez detenidos de Lof de Resistencia Cushamen.

"Lo que a mí me preocupa es la desinformación que surgió ayer en la provincia y a nivel nacional sobre los mapuches. Hay que preocuparse por otros temas más importantes y no salir con el facilismo. No vamos a permitir el atropello. Pedimos seriedad y responsabilidad con el tema mapuche en la provincia. Sobre todo a legisladores nacionales", señaló el mandatario provincial.

Asimismo, reiteró que la persona que "mandó a reprimir es el mismo juez que liberó a Jones Huala: el juez federal (Guido) Otranto. Él mandó a Gendarmería".

Das Neves consideró que "esto de hacer política con el tema de la represión a los mapuches no va más porque las mentiras tienen patas cortas".

Ayer funcionarios del Gobierno de Chubut y representantes de comunidades mapuches se comprometieron a "preservar la paz social". Los lonkos de tres lofs de la provincia solicitaron a sus pares que se sumen a la mesa de trabajo. Además, señalaron que Provincia siempre mantuvo predisposición al diálogo, al contrario de lo que sucede con Nación.