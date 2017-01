El Patagónico | Deportes | RALLY DAKAR 2017 - 09 enero 2017 El Rally Dakar inicia la fase decisiva para la coronación Los motores volverán a encenderse para recorrer el tramo de 662 kilómetros que unirá La Paz con Uyuni (322 kilómetros de especial). El líder en autos es el francés Stephane Peterhansel (Peugeot). El británico Sam Sunderland manda en motos, el galo Simón Vitse es puntero en cuatriciclos y el trío conformado por el holandés De Rooy, el español Torrallardona y el polaco Rodewald comanda con Iveco en camiones.

El Rally Dakar iniciará hoy su segunda semana de competencia, la decisiva para la coronación del sábado en Buenos Aires, después de cumplir con dos jornadas de descanso, la del último sábado forzada por las condiciones climáticas en Bolivia y la de ayer programada en la altura de La Paz.

Suspendida la sexta etapa entre Oruro y la capital, los motores volverán a encenderse para recorrer hoy el tramo de 662 kilómetros que unirá La Paz con Uyuni (322 km. de especial).

Esa fase será la última a disputarse íntegramente en Bolivia antes del reingreso de los participantes en Argentina, que se producirá mañana con Salta como destino final.

Desde entonces, las etapas restantes tendrán como puntos de arribo Chilecito (La Rioja), San Juan, Río Cuarto (Córdoba) y Buenos Aires, sede de la ceremonia de premiación.

Hasta el momento los líderes de cada categoría del Dakar 2017 son los siguientes: el francés Stephane Peterhansel (Peugeot 3008 DKR) en autos; el británico Sam Sunderland (KTM) en motos; el francés Simon Vitse (Yamaha) en cuadriciclos y el holandés Gerard De Rooy (Iveco) en camiones.

El cordobés Daniel Mazzuco (Can-Am) es el mejor argentino del Rally por el quinto puesto que ostenta en la categoría cuadriciclos, en tanto Federico Villagra (Iveco) marcha sexto en camiones; Orlando Terranova (Mini), séptimo en autos y Diego Duplessis (KTM), noveno en motos.



LA CARTA FUERTE DE TOYOTA ES NANI ROMA



El piloto español Nani Roma, cuarto en la clasificación general de autos tras la primera semana de la competencia y la carta fuerte de Toyota para evitar que uno de los tres pilotos de Peugeot se quede con el Dakar, no se tomó descanso y se prepara para los 322 kilómetros cronometrados que mañana deberá surcar entre La Paz y Uyuni, Bolivia.

"Hemos sido constantes cada día, no hemos cometido errores, no nos hemos perdido y creo que hemos hecho un buen trabajo. Pienso que hemos hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar, y eso es no cometer errores y estar ahí cada día", dijo Roma desde el Colegio Militar de La Paz, sede del campamento del Dakar.

Las esperanzas de Roma se basan en el cuarto puesto de la general y los 5m 05s que lo separan del primero en la clasificación. A diferencia del quinto, el finlandés Mikko Hirvonen (Mini), que está recién a 42m 21s.

"En la tercera etapa nos quedamos sin nafta y perdimos unos ocho minutos que ahora nos irían estupendamente bien y estaríamos líderes. Fue un error humano, pero es lo que hay y tenemos que seguir hacia delante", comentó Roma.

Por otra parte, el piloto de Toyota volvió a resaltar que su vehículo pierde potencia en la altura y que eso les da una ventaja a sus rivales de Peugeot.

"Sus autos en las etapas de altura son muy rápidos, van muy bien, y lo hemos podido ver en los últimos días en Bolivia. Nosotros perdemos mucho en altura con respecto a ellos, pero ahora vamos a Argentina donde la altitud será menor y seremos más competitivos, así que esperamos poder luchar de tú a tú con ellos", sentenció.



CLASIFICACION GENERAL



Autos

1° Stephane Peterhansel (FRA)-Jean Cottret (FRA) Peugeot 14h02m58s

2° Sebastien Loeb (FRA)-Daniel Elena (MCO) Peugeot a 01m09s

3° Cyril Despres (FRA)-David Castera (FRA) Peugeot a 04m54s

4° Nani Roma (ESP)-Alex Bravo (ESP) Toyota a 05m35s

5° Mikko Hirvonen (FIN)-Michel Perin (FRA) Mini a 42m21s

6° Jakub Przygonski (POL)-Tom Colsoul (BEL) Mini a 59m55s

7° Orlando Terranova (ARG)-Andreas Schulz (DEU) Mini a 01h04m49s

8° Giniel De Billiers (ZAF)-Dirk Von Zitzewitz (DEU) Toyota a 01h08m11s

9° Boris Garafulic (CHL)-Felipe Palmeiro (PRT) Mini a 01h57m40s

10° Romain Dumas (FRA)-Alain Guehennec (FRA) Peugeot a 02h22m17s



Motos

1° Sam Sunderland (GBR) KTM 450 15h22m05s

2° Pablo Quintanilla (CHL) Husqvarna a 12m00s

3° Adrien Van Beveren (FRA) Yamaha WR450F a 16m07s

4° Gerardo FArres Guell (ESP) KTM 450 a 20m57s

5° Matthias Walkner (AUT) KTM 450 a 29m01s

6° Xavier De Soultrait (FRA) Yamaha WR 450 a 36m06s

7° Stefan Svitko (SVK) KMT 450 a 48m43s

8° Alexandre Pierre (FRA) Husqvarna FR 45 0a 54m45s

9° Diego Duplessis (ARG) KTM 450 a 01h04m55s

10° Paulo Goncalves (PRT) Honda CRF 450 a 01h08m21s

Cuatriciclos

1° Vitse (FRA) Yamaha 19:32:22

2° Karyakin (RUS) Yamaha a 00:08:14

3° Dutrie (FRA) Yamaha a 00:10:35

4° Casale (CHL) Yamaha a 00:14:36

5° Mazzucco (ARG) Can-Am a 00:47:32

6° Koolen (NLD) Barren-Racer a 01:07:00

7° Copetti (ARG) Yamaha a 01:21:20

8° Hansen (ARG) Honda a 01:45:38

9° Sanabria (PRY) Yamaha a 02:02:43

10° Sonik (POL) Yamaya a 02:05:46



Camiones

1° De Rooy (NLD)-Torrallardona (ESP)-Rodewald (POL) Iveco 14h06m07s

2° Nikolaev (RUS)-Yakovlev (RUS)-Rybakov (RUS) Kamaz a 02m23s

3° Sotnikov (RUS)-Leonov (RUS)-Akhmadeev (RUS) Kamaz a 06m36s

4° Mardeev (RUS)-Belyaev (RUS)-Svistunov (RUS) Kamaz a 16m32s

5° De Baar (NLD)-De Graaff (NLD)-Roesink (NLD) Renault Trucks a 32m25s

6° Villagra (ARG)-Yacopini (ARG)-Torlaschi (ARG) Iveco a 34m30s

7° Shibalov (RUS)-Romanov (RUS)-Amatych (RUS) Kamaz a 42m39s

8° Stacey (NLD)-Van Der Vaet (BEL)/Kupper (NLD) Man TGA a 43m30s

9° Versluis (NLD)-Pronk (NLD)-Klein (DEU) Man H51 a 45m16s

10° Van Den (NLD)-Kuijpers (NLD)-Van Oort (NLD) Scania a 01h05m44s





