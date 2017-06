El Patagónico | País/Mundo - 17 junio 2017 El randazzismo cierra la puerta a la unidad: "no esperamos que nadie nos llame"

El senador del Frente para la Victoria Juan Manuel Abal Medina consideró que está "totalmente descartada una lista de unidad en el peronismo bonaerense y consideró como "desacertada" la estrategia del kirchnerismo.

"Nos parece que la estrategia que están tomando es totalmente desacertada, deberán hacerse cargo", afirmó Abal Medina, quien señaló que "no se puede entender cómo un espacio deja su partido político".

En declaraciones a Radio Cultura, el legislador alineado con Florencio Randazzo señaló que "en política se ve todo, pero esto es difícil de explicar".

"No estamos esperando que nadie llame por teléfono a nadie", aclaró Abal Medina, al tiempo que señaló que no puede "entender por qué se quiere obviar la instancia de las PASO".

Destacó que desde el sector que encabeza Randazzo están "trabajando por la unidad" pero piden que se "reconozca el derecho a competir".

"Buscamos los votos del peronismo opositor a este Gobierno", señaló Abal Medina, quien consideró que las primarias permitirían dar "discusiones" de cara al electorado.

En tanto, Ranzazzo, estuvo reunido ayer en el Palacio Raggio con la mesa de coordinación de campaña -junto a los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Eduardo Bucca (Bolivar)- para analizar la situación de los 135 municipios y los respectivos posibles candidatos en esos distritos.

Según contaron a Télam hombres cercanos al ex funcionario nacional, se decidió avanzar en la conquista de dirigentes peronistas distanciados del kirchnerismo para sumarlos al espacio Cumplir y que participen en la interna del Frente Justicialista.

En ese sentido, el ex ministro de Interior y Transporte logró ayer el apoyo de Chiche Duhalde, quien aseguró por radio: "Estaré acompañando a Randazzo, que lo conozco hace 30 años cuando era un joven que trabajaba para Chivilcoy con mucha fuerza". Y agregó: "Es el momento de aportar a mi comunidad", en referencia a su posible candidatura como concejal de Lomas de Zamora.

El rival de Randazzo en la interna del Frente Justicialista, el intendente Mario Ishii (José C. Paz). lanzará su espacio peronista Lealtad y Dignidad el próximo lunes 19 a las 17 en el local partidario de la avenida Perón y 197, en ese municipio bonaerense.

