El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 18 abril 2017 El Real Madrid y el Atlético Madrid buscan las "semis" de la Champions Los "merengues" recibirán al Bayern Munich de Alemania, mientras que los "colchoneros" visitarán al Leicester de Inglaterra. Ambos partidos darán comienzo a las 15:45.

Atlético de Madrid, dirigido por el técnico argentino Diego Simeone, y Real Madrid disputarán hoy los encuentros de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, ante Leicester y Bayern Munich, respectivamente, con el objetivo de alcanzar las semifinales del torneo de clubes más importante del mundo.

El partido entre el combinado "merengue" y el germano tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabeu, ubicado en la capital española de Madrid, desde las 15:45 (hora de Argentina), con arbitraje del húngaro Viktor Kassai y transmisión de la señal de ESPN.

Mientras que el choque entre los "colchoneros" y el conjunto inglés se disputará en el mismo horario, en el estadio "King Power", de la ciudad de Leicester, con el italiano Gianluca Rocchi como árbitro y transmisión de Fox Sports.

El equipo conducido por el "Cholo" Simeone se impuso por 1-0 con gol del francés Antoine Griezmann en el choque de ida ante los ingleses, disputado en el estadio Vicente Calderón el miércoles pasado, por lo que accederá a la semifinal si logra un triunfo, un empate o si cae por la mínima diferencia marcando goles.

En caso de llegar a la próxima instancia del certamen europeo será la tercera vez que Atlético lo consiga desde que Simeone asumió la dirección técnica. Las otras dos veces, en 2014 y 2016, el equipo llegó hasta la final y la perdió con Real Madrid.

Para visitar al campeón vigente de la Liga inglesa, Simeone repetirá el once inicial que logró el triunfo en el choque de ida, mientras que el técnico de los "zorros", Craig Shakespeare, implementará un solo cambio: pondrá al jamaicano Wes Morgan en lugar de Robert Huth (acumulación de amonestaciones).

Además, los futbolistas argentinos del plantel "colchonero", Nicolás Gaitán y Angel Correa, comenzarán el partido en el banco de los suplentes.

Con respecto al encuentro entre el Real Madrid y el Bayer Múnich, los dirigidos por el técnico francés Zinedine Zidane vencieron por 2-1 como visitante en la ida, con dos goles del portugués Cristiano Ronaldo, mientras que para los germanos había abierto el marcador el chileno Arturo Vidal.

El triunfo logrado por el actual campeón del torneo el miércoles último en Alemania le permitirá a los españoles acceder a una de las semifinales en caso de un triunfo, un empate o hasta una derrota por 1-0.

Para recibir a los germanos, el técnico Zidane no podrá contar con el delantero galés Gareth Bale (molestías en el sóleo) por lo que su lugar será ocupado por el mediocampista Isco.

Por su parte, el entrenador de los bávaros, el italiano Carlo Ancelotti, podrá contar con el delantero Robert Lewandowski (no pudo estar en el choque de ida) y será el reemplazante del centrodelantero Thomas Müller. Además, debido a la expulsión del zaguero central Javi Martínez en la ida, Ancelotti podría ubicar al español Juan Bernat para ocupar su lugar, mientras que el resto del equipo sería el mismo que comenzó el encuentro jugado el miércoles pasado en el estadio Allianz Arena, el pasado miércoles.

Las otras dos llaves de los cuartos de final de la Liga de Campeones se disputarán mañana con los siguientes encuentros: Barcelona (0)-Juventus (3) y Mónaco (3)-Borussia Dortmund (2).



Fuente: