El refuerzo de Gendarmería fue retirado de Comodoro Rivadavia

Esta mañana, el titular de la secretaría de Seguridad Héctor Quisle fue anoticiado de que una unidad móvil que se encontraba en la ciudad prestando colaboración en tareas preventiva en las rutas de acceso a la ciudad y como refuerzo nocturno en los barrios más afectados por el temporal, debía retirarse.

Al respecto, el funcionario municipal en diálogo con el periodista Adolfo Morales y valoró el trabajo realizado por los gendarmes de Comodoro Rivadavia aunque indicó "ya no será la misma cantidad. Aunque el número aún no lo tenemos con precisión, hablamos de un equipo de unos 70 u 80 hombres que ya no estarán en la ciudad", lamentó. Preocupado por el panorama que se avecina, Quisle indicó que pidió apoyo al gobierno provincial.

"En el día de hoy me puse en contacto con el ministro de Gobierno (Pablo Durán) donde planteé esta situación a los efectos de que interceda para seguir teniendo refuerzos de Gendarmería Nacional que estaba en la ciudad. Se lo comuniqué en horas del mediodía", dijo y valoró la preocupación del funcionario provincial quien se comprometió a "realizar los pedidos que correspondan para seguir sosteniendo el acompañamiento de la fuerza nacional".

No obstante, Quisle indicó que la seguridad en las zonas afectadas donde los vecinos solicitaron expresamente refuerzos se va a mantener. Respecto, a las razones que habría detrás del retiro de los gendarmes de la zona, Quisle explicó que "se trata de una unidad itinerante, recorre distintos puntos para realizar tareas de prevención y ahora se habría desplazado esa unidad hacia la provincia de Santa Cruz".