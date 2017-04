El Patagónico | Deportes | RUGBY - 29 abril 2017 El Regional Patagónico Juvenil de Rugby arranca en Comodoro RC El certamen contará con la participación de Deportivo Portugués, Chenque RC, Neuquén, COSEBA RC (Ushuaia), Patoruzú de Trelew, todos en Menores de 16 años, mientras que en M17 competirán Comodoro RC, Calafate RC, Pehuenes de Bariloche, Ushuaia, Neuquén y "Pato". Además, estará Gastón Conde, el Head Coach de Los Pumitas.

Hoy desde las 10 dará comienzo en el campo de juego de Comodoro RC el Campeonato Regional Patagónico Juvenil de rugby, destinado para clubes de Menores de 17 y de 16 años.

En ese contexto, estarán presentes las uniones de: Austral, Alto Valle, Valle del Chubut, Los Lagos del Sur, Santacruceña y Tierra del Fuego. En ambas divisiones habrá dos representantes de Austral, ya que cubrirán las ausencias de la Unión de Tierra del Fuego (M-16) y Santacruceña (M-17).

El Regional Patagónico cuenta con el apoyo de la Unión Argentina y contará con la presencia de Gastón Conde, Head Coach de Los Pumitas. El seleccionado nacional de menores de 20 años afrontará a partir del 31 de mayo, en Georgia, una nueva Copa del Mundo de la categoría. Después de la jornada de competencia de hoy, Conde brindará una charla abierta en Astra. El seleccionador también vendrá a ver algunos jugadores a los que se les está dando un seguimiento.

Del certamen de Uniones Patagónicas, participarán de la URA los campeones y subcampeones del Torneo Preparación "Copa Eduardo Ibáñez": Portugués y Chenque en M-16; Comodoro y Calafate en M-17. El torneo se jugará íntegramente en las dos canchas que posee Comodoro Rugby Club en Km.20.

Los clubes participantes son: En M-16: Deportivo Portugués, Chenque RC, Neuquén RC (URAV), COSEBA RC (Ushuaia) y Patoruzú RC (URVCH). Mientras que en M17 tomarán parte Comodoro RC, Calafate RC, Pehuenes (URLS), Ushuaia (UTDF), Neuquén (URAV) y Patoruzú (URVCH).

Cabe destacar que el lunes se disputará en el mismo campo de juego la segunda y última jornada del certamen.



PROGRAMA



Hoy - Menores de 16 años

- 10:00 Patoruzú RC vs COSEBA.

- 11:00 Neuquén RC vs Deportivo Portugués.

- 12:30 COSEBA vs San Martín de los Andes.

- 15:00 Deportivo Portugués vs Patoruzú RC.

- 16:00 San Martín vs Los Andes vs Neuquén RC.



Lunes

- 9:00 COSEBA vs Deportivo Portugués.

- 10:00 Patoruzú RC vs Neuquén RC.

- 11:00 Deportivo Portugués vs San Martín de los Santos.

- 12:00 Neuquén RC vs COSEBA.

- 13:00 San Martín de los Andes vs Patoruzú RC.



Hoy - Menores de 17 años

- 10:00 Pehuenes vs Patoruzú RC.

- 11:00 Comodoro RC vs Ushuaia RC.

- 12:30 Patoruzú vs Neuquén RC.

- 15:00 Ushuaia RC vs Pehuenes.

- 16:00 Neuquén RC vs Comodoro RC.



Lunes

- 9:00 Patoruzú RC vs Ushuaia RC.

- 10:00 Pehuenes vs Comodoro RC.

- 11:00 Ushuaia RC vs Neuquén RC.

- 12:00 Comodoro RC vs Patoruzú RC.

- 13:00 Neuquén RC vs Pehuenes.



