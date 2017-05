El relato de un ataque británico a la base aérea de Comodoro en 1982 despierta escepticismo

Diversos ex combatientes coincidieron en que la historia conocida ayer, narrada por los ex conscriptos Antonio González y Claudio Barcos, sobre un ataque perpetrado por comandos británicos a la Base Aérea Militar de Comodoro Rivadavia resulta ser poco creíble. Consideran que si se hubiera producido un ataque de esa envergadura, ya habría sido revelado hace tiempo por otros protagonistas. Advierten que podría tratarse de un caso similar a otros supuestos relatos sobre acciones bélicas en suelo continental, donde quienes los contaban buscaban legitimidad a través de los medios de comunicación para reclamar una pensión como veteranos de guerra.

Antonio González y Claudio Barcos son los ex conscriptos bonaerenses que en una nota difundida por la agencia Noticias Argentinas (NA), contaron que el 21 de mayo de 1982, en plena Guerra de Malvinas , cuando prestaban servicios en la Base Aérea Militar (BAM) de Comodoro Rivadavia repelieron un ataque perpetrado por un grupo comando británico que buscaba dejar inoperable la base y los aviones que desde ese centro de operaciones partían a combatir a las islas.

El BAM funcionaba en la guerra como base de operaciones militares de la Fuerza Aérea Argentina y González afirmó que con apenas 18 años tuvo un combate cuerpo a cuerpo con uno de los atacantes, después que se le trabara su FAL (Fusil Automático Ligero).

González señaló que el incidente ocurrió durante una noche en la que junto a Barcos, su compañero de trinchera, estaban de guardia como integrantes de la Compañía Policía Militar Escuadrón Tropa de la VII Brigada Aérea con asiento en Morón. Sostuvo que ese episodio provocó que se disparara una alerta roja que afectó a todo Comodoro Rivadavia. Barcos también brindó detalles de la historia a NA y coincidió con el relato de su compañero de guardia. Ambos manifestaron también que fueron obligados por sus superiores a mantener silencio acerca de lo ocurrido.

Sin embargo, integrantes de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas dudan sobre la veracidad de ese episodio, teniendo en cuenta que ayer se cumplieron 35 años del supuesto ataque, es decir mucho tiempo como para que alguien más que haya participado del enfrentamiento con los ingleses no rompiera antes el silencio.

En este sentido, Roberto Barrientos, titular de la Unión de Ex Combatientes, planteó a El Patagónico: "siempre escuché rumores, pero concretamente nunca escuché nada seguro. Una vez dijeron que escucharon un tiroteo de gente que entraba, pero solo eran comentarios sueltos. Nunca hubo nada concretamente, nada certero sobre el tema para que uno pueda decir: 'Sí, esto es verdad y paso así y así'. Concreto, concreto nunca hubo nada ni una historia certera", insistió.

Mientras, Mario Gianelli, quien prestó servicios en la Fuerza Aérea, manifestó que no conoce a González ni Barcos y que jamás escuchó hablar sobre ellos. "No los conozco y es raro que salgan a hablar ahora. Si hubiera sucedido eso que dicen, no se hubiera ocultado tantos años porque es medio difícil de tapar algo así", reflexionó.

"Por ahí pudo haber pasado. Han pasado tantas cosas que uno va descubriendo con el paso de los años, pero si hubiera habido un ataque como lo detallan, se tendría que haber conocido antes. Esto me cae como un balde de agua fría porque la verdad no tengo ni la menor idea que haya pasado algo así", agregó.

"Es muy raro porque muchos compañeros estuvieron acá y nunca comentaron algo así. Acá (por Comodoro Rivadavia) pasaron muchos compañeros y si paso algo así, no se oculta, se cuenta", subrayó.

SOSPECHAS

Miguel Angel Zacagnini, otro integrante de la Fuerza Aérea, también se muestra escéptico. "No me suenan los nombres y quizás puede haber pasado algo así porque han sucedido tantas historias, pero que yo recuerde, nunca escuché algo así. Nosotros estábamos en Malvinas, pero me suena extraño que haya habido un ataque sobre Comodoro porque se tendría que haber hecho público", consideró.

"Es muy raro que hayan querido atacar acá. Es algo extraño. Nunca escuché algo así. La verdad que si ha pasado algo así desconozco y los ex combatientes desconocemos una historia así", añadió.

Además, Zacagnini dudó sobre el ataque cuerpo a cuerpo que dijo haber sostenido González con un comando británico luego que se le trabara el fusil. "No, pudo haber pasado eso. En el continente no pudo haber pasado. En las islas quizás sí, pero si esto hubiera pasado no tendría que haber esperado tanto tiempo para contarlo", consideró.

Sin entrar a juzgar si se trata de una fábula, Zacagnini alertó que han sido reiterados los casos de personas que quieren figurar como ex combatientes "para cobrar una pensión e inventan una historia, pero no han estado en combate. A lo sumo habrán estado desplegados acá en la zona, pero no han combatido", diferenció el ex combatiente.