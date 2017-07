El Patagónico | Autos y Motos - 01 julio 2017 El renovado Volkswagen Up! Entre otros aspectos, incorporó la variante Pepper, con estética deportiva y motor 1.0 TSI con 101 CV. Diez opciones para elegir

Luego de la presentación en Brasil, donde es producido para la región, y de su paso por el Salón de Buenos Aires, el Volkswagen Up! gama 2018 ya está disponible para la venta en el mercado argentino.

Manteniendo las carrocerías de tres y cinco puertas, el modelo del segmento A posee cambios variados que comienzan con la estética, con un sector frontal con nuevos capó, ópticas, parrilla y paragolpes, además de renovadas llantas de aleación y ópticas traseras.

La gama consta de diferentes versiones, en las que varía la estética exterior (tazas plásticas o llantas de aleación o espejos y manijas negras o de color de la carrocería), mientras que la variante Cross continúa destacándose por la presentación con estilo off road.

Por su parte, el nuevo Up! Pepper recurre a la carrocería con cinco puertas y a una presentación deportiva lograda gracias a la presencia de parrilla con listón rojo y paragolpes delantero cuya parte interior es de color negro, como los espejos (con luces intermitentes) y el portón trasero. Además, tiene llantas de aleación bitono de 15“.

En el habitáculo, el Up! 2018 cuenta con una nueva plancha de a bordo con presentación según la variante y un tablero con instrumentos más generosos y, en algunos casos, con un display multifunción de 3,5”.

La opción más económica es la Take, que incluye ABS, doble airbag, Isofix, aire acondicionado, llantas de acero de 14” con tazas plásticas, asiento regulable en altura, Easy entry (tres puertas) y radio con CD, MP3, AUX, USB y Bluetooth.

Por su parte, la Move también tiene tercer apoyacabezas posterior, dirección eléctrica, computadora de a bordo, Dockstation para sujetar el teléfono, volante regulable en altura, carga variable en el baúl y luces antiniebla delanteras con función Cornering light.

La High además posee computadora de a bordo I-System con display 3,5”, cierre centralizado a distancia, sensor de estacionamiento, levantavidrios eléctricos (2), llantas de aleación de 15”, alarma antirrobo, app maps + more, nuevos sensores de luces y lluvia y nueva radio Composition Phone con Bluetooth, AUX, USB, SD-card y display multifunción a color de 5”.

En forma exclusiva, la versión Cross cuenta con la función Tilt Down, mientras que la Pepper hace lo propio con la luz ambiente de LED y el control electrónico de tracción.

El suceso mecánico de la gama para Argentina lo ofrece el Up! Pepper, que llegó junto con el motor 1.0 TSI, un naftero con tres cilindros, inyección directa y turbocompresor, características con las que entrega 101 caballos y 165 Nm de torque a 1.500 rpm.

El resto de las versiones utilizan el 1.0 MPI de la gama anterior. Tiene tres cilindros, 75 caballos y 95 Nm de torque a 3000 rpm. Por su parte, las cajas son la manual con cinco marchas (única opción para el TSI) y la automatizada I-Motion, también con cinco cambios.

Con 3 años ó 100.000 kilómetros de garantía, el renovado Up! también está disponible con Autoahorro Volkswagen, que ofrece los planes Cuota entera (cuota inicial de 1.800 pesos) y Cuota reducida 70/30 (1.354). Asimismo, la marca bonifica la mano de obra del segundo y tercer servicio programado.

