"El resultado estimula de cara al futuro", dijo el DT de Casilda

El Patagónico | Deportes - 10 junio 2017

Jorge Sampaoli, quien debutó ayer como técnico del seleccionado argentino con un triunfo ante Brasil por 1-0 en un partido amistoso jugado en Melbourne, consideró que "el resultado estimula de cara al futuro" y que "dado el corto tiempo de preparación, se valora el entusiasmo demostrado por los jugadores".

"Luego de un buen primer tiempo, donde estuvimos instalados por más tiempo en campo rival, en la segunda etapa nos vimos dominados por Brasil y obligados a realizar varias modificaciones. Igualmente, el resultado estimula de cara el futuro y con el poco tiempo que tuvimos para prepararnos, valoro el entusiasmo mostrado por los jugadores", comentó el ex entrenador del Sevilla, de España.

El entrenador nacido en Casilda, Santa Fe, que en la Argentina solamente dirigió a Alumni de Casilda y a Argentino de Rosario, en Primera C, señaló que "entre los cambios intentamos con la salida de Higuaín (Gonzalo) y el ingreso de Guido Rodríguez, formar un mediocampo con más volantes, con Banega (Ever) de enganche y Messi como falso delantero".

El entrenador, que dirigiendo al seleccionado chileno se consagró ganador de la Copa América del 2015, también destacó "el entusiasmo de los jugadores por plasmar una idea a pesar del poco tiempo de trabajo previo que tuvimos".

"Brasil era un equipo que venía con mucha preparación y ahora estimula el resultado de cara al futuro tras haberle ganado a un rival que siempre ha sido muy importante a través de la historia", consideró el entrenador que comenzó su carrera en el exterior en el 2002 cuando fue contratado por el modesto Juan Aurich de Perú.

"Yo valorizo los intentos por tratar de volcar una idea en el campo de juego, pero para consolidarla todo depende del receptor del mensaje, que en este caso son los futbolistas", añadió el también ex técnico de Universidad de Chile donde cumplió un exitoso ciclo.

Sampaoli aseguró que tanto Messi, que viaja a Barcelona primero, como Nicolás Otamendi (ambos preparan su casamiento), e Higuaín, que también viaja a la Argentina, no estarán en el partido amistoso el martes, ante Singapur.

Con relación a la posible presencia del delantero del Inter de Italia, Mauro Icardi ante Singapur, el técnico dijo que "se recupera de una lesión (desgarro) y, ante la posibilidad de una recaída, ya que todavía tiene molestias, preferimos no arriesgarlo".

