El retroceso de Los Pumas, la crisis del box y la confirmación de "Pechito" López

En un año de variadas proezas deportivas, no todas las disciplinas tuvieron una temporada para atesorar: el rugby, por caso, sufrió el retroceso de Los Pumas; el boxeo, la profundización de una crisis cualitativa y el automovilismo, apenas la confirmación de José María "Pechito" López como piloto de exportación.

El cordobés, por tercer año consecutivo, se coronó campeón en el Mundial de Turismo (WTCC) con un Citroën C Elysée del equipo oficial de la marca francesa y esos resultados le permitieron llegar a la Fórmula E (autos eléctricos), donde tuvo un debut accidentado en Hong Kong, y al Campeonato Mundial de Resistencia (WES), donde conducirá un prototipo de la escudería japonesa Toyota Gazoo Racing.

Otro éxito –más modesto– del mundo motor 'albiceleste' ocurrió en la Fórmula 4 Italiana, donde el marplatense Marcos Siebert, de 20 años, terminó en lo más alto del campeonato, relegando a Mick Schumacher, hijo de Michael, siete veces campeón mundial, antes de enfocarse para ingresar al GP3 Series, categoría telonera de la F1.



AÑO DE POLEMICAS

EN EL AUTOMOVILISMO NACIONAL

El automovilismo nacional tuvo un año lleno de polémicas, sobre todo en su categoría que más número de fanáticos convoca a lo largo de todo su calendario, el Turismo Carretera.

En el TC siempre surgen controversias por el reglamento y hay quejas de todos los involucrados, pero en la cuarta fecha, que se disputó en el Autódromo de Concordia, Entre Ríos, el campeón de la temporada 2015, Omar Martínez, fue excluido de la prueba (había salido 11º) porque el motor de su Ford no tenía la compresión reglamentaria. Por esa razón, recibió cuatro fechas de suspensión y una multa.

Luego, cuando todo estaba servido para que Matías Rossi (Chevrolet) se consagre campeón, en la última fecha, en el autódromo de La Plata, Mariano Werner (Ford), que si terminaba dos puestos delante del piloto de Del Viso salía campeón, lo sacó de pista con una maniobra descalificadora y así el saltense Guillermo Ortelli se alzó con su séptima corona en el TC, algo impensado teniendo en cuenta las pocas chances que tenía de consagrarse.

De esta manera, Ortelli sobrepasó en campeonatos a Juan María Traverso, y su meta ahora es alcanzar los 9 títulos del inolvidable Juan Gálvez.

El TR V6 también tuvo una definición polémica y discutible entre los dos aspirantes al título. En la última carrera, en el circuito salteño Martín Miguel de Güemes, el lobense Mariano Altuna, que venía segundo, tocó levemente al puntero, el arrecifeño Agustín Canapino, en la última curva del trazado, y eso desestabilizó el auto del líder y le permitió ganar por nueve milésimas.

Después, los comisarios deportivos recargaron por maniobra peligrosa a Altuna, por lo cual Canapino alcanzó su sexta corona en la especialidad.

En el Super TC 2000, el 'Titán' de Arrecifes, Canapino, salió campeón con el Chevrolet Cruze del equipo oficial, tras 9 años de sequía para la marca, mientras que el Turismo Nacional coronó campeón en la Clase 2 a Alfonso Domenech y, en la Clase 3, al experimentado Emanuel Moriatis, que repitió el título obtenido en 2012.

En el Campeonato Argentino de Rally, el cordobés Marcos Ligato se coronó tricampeón de la especialidad, y en la categoría Maxi Rally, el unquillense David Nalbandian, quien se retiró del tenis en 2013 y debutó en el automovilismo en 2014, también levantó la copa.

En el plano internacional, la F1 consagró campeón el alemán Nico Rosberg (Mercedes Benz), quien tras una lucha intensa durante la temporada con su compañero de equipo, el inglés Lewis Hamilton, ganó la corona en la última carrera de la temporada que se disputó en Abu Dhabi, pero luego sorprendió al mundo al anunciar su retiro de la actividad, a los 31 años, y hastiado de las presiones y exigencias que dificultaron la obtención de título.



CRISIS ALARMANTE

PARA EL BOXEO

El boxeo argentino se encuentra en una crisis alarmante y brutal que ninguno de sus integrantes parece tomar con seriedad, pese a que terminó 2016 sin ningún campeón ecuménico regular entre los hombres, y el honor a nivel mundial solamente lo salvan las mujeres.

El boxeo masculino necesita detener su caída y comenzar a trabajar para resurgir de forma inmediata, ya que este año, el 21 de mayo, en Moscú, Víctor 'El Tyson del Abasto' Ramírez resignó el título crucero de la FIB al ser derrotado por TKO2 por el local Denis Lebedev, en tanto que, el 23 de julio, en Las Vegas, Matías "La Cobrita" Rueda perdió por TKO2 ante el invicto mexicano Oscar Valdez, por el vacante título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Hace tres semanas, en González Catán, Brian Castaño obtuvo el título interino Superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer por nocáut en el quinto round al puertorriqueño Emmanuel De Jesús, en un resultado espasmódico dentro del oscuro panorama que impera en la disciplina.

Sin dudas, el regreso al cuadrilátero de la formoseña Marcela "La Tigresa" Acuña, a los 40 años, y las confirmaciones en el primer plano de Yésica "La Tuti" Bopp y de Erica "La Pantera" Farías, fueron lo mejor del pugilismo nacional en un año con pocas luces.

La "Tigresa", luego de 21 meses de inactividad, volvió y superó por puntos en fallo unánime a la neuquina Mayra Alejandra Gómez y obtuvo el cinturón interino Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y el viernes 17 de diciembre noqueó a la invicta mendocina Yésica Marcos y ganó el título Supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Por su parte, "La Tuti" retuvo en dos oportunidades el título Minimosca de la AMB, ambas ante rivales mexicanas, primero al derrotar por puntos en fallo unánime a Nancy Franco, en un combate que se disputó en Venezuela, y luego al superar por decisión unánime a Anahí Torres, en una pelea que se disputó en Santiago del Estero.

"La Pantera" consiguió retener el título Superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), primero al vencer a la rosarina Victoria "La Leona" Bustos, en Rosario, y luego superar a la tandilense Marisa Núñez, en San Fernando, en ambos casos por puntos en fallo unánime.



BALANCE NEGATIVO

PARA LOS PUMAS

Los Pumas culminaron un año con un balance sumamente negativo, ya que al finalizar la Copa del Mundo 2015 en el quinto puesto, para este año descendieron al noveno lugar del ranking de la World Rugby, lo cual los deja en una zona incómoda de cara al sorteo del Mundial Japón 2019, donde dejará de ser cabeza de serie y tendrá que integrar una zona junto a dos potencias.

Los Pumas jugaron 13 encuentros, siete en las ventanas de junio y noviembre y seis en el torneo Rugby Championship (junto a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica ) con un saldo de sólo cuatro victorias, frente a Italia, Francia, Sudáfrica y Japón.

La franquicia "Los Jaguares", dirigida por el entrenador Raúl Pérez, participó por primera vez en el torneo Súper Rugby, en el que participan los principales clubes de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y uno de Japón,

El conjunto argentino jugó quince partidos, ganó cuatro y perdió once, una actuación magra, ya que atentaron los viajes al Hemisferio Sur y el desgaste de jugar uno de los certámenes más duros, a lo que se le sumó la indisciplina, ya que sufrieron dos expulsiones y ocho amonestaciones.





