"El rey de La Salada" quería presentarse como candidato de Cambiemos

"El rey de La Salada", Jorge Castillo, detenido el miércoles pasado acusado de los delitos de asociación ilícita y extorsión, tenía pensado pelear por un lugar en la lista de precandidatos de Cambiemos en Lomas de Zamora.

Así lo había adelantado el 22 de mayo pasado durante una extensa entrevista que brindó a AM 1300 La Salada. "Este año vamos a presentar lista en Cambiemos como Unión Cívica Radical. Tenemos que juntar 400 firmas y vamos a presentar una lista en el municipio de Lomas de Zamora: buscaremos la forma de mejorar la situación".

Castillo disparó contra el intendente Martín Insaurralde. "El intendente se lleva dos palos todos los meses. Que no me cobre más y limpio la zona, que no me cobre más y arreglo el hospitalito y me ocupo de la seguridad", lanzó.

"(Con ese dinero) podemos poner 146 empleados con un sueldo de 15 mil pesos. Compramos camiones y dejamos todo como un espejito. Mientras, estamos manteniendo los lujos de Las Lomitas", advirtió y siguió: "antes de que esté La Salada decían que como somos un barrio pobre no tenemos derecho a las cosas. La gente sigue votando y te da por las pelotas. Por eso decidimos presentar lista a ver si hacemos el cambio.

"Si no nos preocupamos nosotros por cuidarnos el negocio, esto no se soluciona. Acá nadie hace nada si no le metés presión, pero si vamos miles de personas al municipio el tipo (por Insaurralde) te va a atender. Mientras, no tenemos forma. Ya convoqué a la marcha por la inseguridad, se invitó a las tres ferias. No les importa la situación y estamos como estamos porque no acompañan. No es justo que estemos viviendo como estamos viviendo. Cuando me acompañaron logramos todo, pero ahora que estamos todos gordos no quieren sacar el culo de la silla de su casa. Yo pongo de mi bolsillo un montón de cosas entonces qué provecho saco de hacer una movilización. Si no me ayudan yo no los puedo ayudar", siguió.