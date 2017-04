El Patagónico | Regionales - 30 abril 2017 El rol de los trabajadores sociales en el comienzo de la catástrofe

Los especialistas consultados por El Patagónico destacaron el papel que jugaron y juegan los trabajadores sociales en el proceso de contención de los damnificados por el temporal, ya que fueron los principales responsables en que no se produjeran desbordes en los centros de evacuados.

Amelia Carrizo, presidenta del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Chubut, aseguró que los profesionales fueron el primer contacto que tuvieron los damnificados en esta ciudad. "Se hizo una tarea de escucha, que fue muy importante en el desborde emocional que había", explicó.

"A mí me paso de escuchar testimonios desgarradores de damnificados. Recuerdo todavía que una señora me dijo que había pensado que había llegado el fin del mundo. Todo fue un desconcierto", agregó.

La presidenta de la entidad, recordó que en los centros de evacuados también se trabajaron cuestiones mínimas de convivencia, y que en la actualidad se asisten a las familias en el retorno a sus hogares.

"Lo importante es cómo se hace de nexo entre los grupos damnificados y las acciones del Estado para llevar tranquilidad a las familias, que suele ser la parte más compleja", indicó.

"Todos los trabajadores sociales de la ciudad, pertenezcan a una institución estatal o no, están involucrados. Estamos hablando de más de un centenar de profesionales. Todos han estado trabajando de manera directa o indirectamente durante la emergencia y lo continúan haciendo", sentenció orgullosa.





Fuente: