El Roller Derby local tuvo presencia en el VI Encuentro del Libro Usado

Con un stand y la proyección del documental "El sentido Derby", las "Guerreras del Chenque" estuvieron presentes en el VI Encuentro del Libro Usado, donde además de promocionar el deporte que hace tres años se instaló en la capital petrolera, invitaban a sumarse al equipo.Gabriela Rodríguez, referente de Roller Derby de las "Guerreras del Chenque" adelantó sus impresiones al cierre del segundo día de la exposición en el Centro Cultural."Es la primera vez que estamos presentes en la Feria del Libro Usado. Fue por una invitación de una de las chicas que entrena con nosotros, Gisela Hernández, también de se dedica a hacer fanzines. Y fue una buena idea venir al Centro Cultural. A partir de ahí comenzamos a 'motorizar' y conseguir publicaciones acerca del deporte para promocionar más la actividad", sostuvo Gabriela Rodríguez a El Patagónico.A través de las publicaciones, "Guerreras" promovió el deporte de contacto sobre patines. Que pese al rodaje y a pesar de haber traído clínicas de capacitación con jugadores de la Selección Argentina, aun no cuentan con un espacio cerrado para la práctica de la actividad."Ayer (sábado) fue bastante intensa la jornada y se acercaron varias chicas a averiguar acerca del deporte, lo cual nos llamó la atención. Porque hace un año atrás la gente que se acercaba desconocía la actividad. En cambio este fin de semana ya venían con saberes previos gracias a la difusión en los medios y las clínicas de capacitación que llevamos adelante durante 2016", comentó.Los martes en la cancha al aire libre de Km 5, sobre avenida José Ingenieros, a partir de las 21 horas. Los jueves sobre las 22 en el gimnasio del sindicato de Petroquímica (Km 8). Y los sábados a partir de las 16 en el playón detrás de la Universidad son los espacios de entrenamientos."Tratamos de tener un día bajo techo, por eso alquilamos el gimnasio del sindicato de Petroquímica. Porque si bien hicimos las gestiones con el Ente Comodoro Deportes, que nos ayudan con una beca, todavía no podemos contar con un espacio cerrado. Este año nos queremos proyectar en grande y nuestro objetivo es conformarnos como equipo y salir a competir, porque hasta el momento hemos participado en forma individual y en calidad de invitadas para formar otros equipos", describió.Debido al temporal se suspendió una nueva capacitación con la jugadora nacional Daniela Corvera que ya había venido el año pasado con buena convocatoria. Por ello, está planificado que durante el mes de Julio la capital petrolera se situé como nuevo escenario de capacitación."Nosotros seguimos gestionando el lugar, pero debido a lo que pasó los gimnasios están bastante congestionados. Pero para nosotros representa una urgencia porque se viene el invierno y cuesta mucho al aire libre. Al menos contar con un día a la semana bajo techo. Porque la idea es viajar en noviembre como equipo a Río Gallegos para el Torneo 'Aike Manija'. En ese sentido, los entrenamientos son de dos horas, donde la primera parte es fortalecer para musculatura para evitar lesiones. Y no es necesario contar con todos los elementos para acercarse, nosotros aceptamos a partir de los 16 años con permiso de los padres. Y acá vamos viendo el tema de los patines y las protecciones. En base a ello pensamos hacer un fondo común de 100 pesos para el alquiler de un espacio por más tiempo", concluyó.