El Rotary Club entregó los premios Faro San Jorge en su primera edición

"La verdad no lo esperaba, cuando me fueron a consultar si iba a recibir al premio me vi sorprendido, con mucho orgullo", dijo el tenor Francisco Luis Viegas, director del coro Les Miserables antes de recibir en la noche del viernes el premio Faro San Jorge, que por primera vez entregó el Rotary Club Comodoro Rivadavia Oeste.

Viegas destacó el valor de la iniciativa, coincidiendo con la magíster en Historia Edda Lia Crespo, la segunda homenajeada de la noche, en este premio que buscará ser tradición rotaria en la ciudad. "Este tipo de premios tienen un valor importante, en tanto permiten a alguien que pasa muchas horas de su vida encerradas entre cuatro paredes para escribir cosas que a uno le interesan, descubrir que hay personas como uno mismo que están interesados en recuperar estos aspecto del pasado”, afirmó la historiadora.

“Es importante que una institución como el Rotary, con una tradición bastante significativa en la ciudad, y sobre todo dedicada a la actividad solidaria que es lo que yo estudio particularmente, haya querido homenajearme por mi trabajo académico y de investigación. Creo que más que un estímulo es un premio que creo que todos aspiramos lograr cuando hacemos nuestro trabajo”, sentenció.

La ceremonia de entrega del premio Faro San Jorge fue encabezada por la presidenta del Rotary Club Comodoro Rivadavia Oeste Isabel Ivancic, quien el 30 de junio dejará de ser la titular de la entidad al cambiar el año rotario. Miembros de la institución acompañaron lo que fue la última velada de festejos en su periodo al frente de la entidad.

Según explicó Ivancic el ciclo de reconocimientos busca homenajear a personas de Comodoro Rivadavia, nacidas preferentemente en la ciudad, que se destaquen en alguna actividad cultural, artística, deportiva y profesional. “Esperamos que el próximo presidente continúe con esta premiación, porque es un premio que es del club”, sentenció.





DOS PRESTIGIOSOS

REFERENTES

Edda Crespo es una prestigiosa historiadora y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Autora de diversos libros e investigaciones sobre las mujeres en la Cuenca del Golfo San Jorge, entre ellos "Relaciones de Género en la Patagonia" y "Mujeres en palabras de mujeres". Además ha incursionado en la historia de importantes instituciones como la Asociación Española, donde monitoreó el proceso de investigación de los 100 años de esa entidad.

Luis Viegas, en tanto, es un cantante lírico y director del grupo Les Miserables, integrante del coro de la Federación de Comunidades Extranjeras y referente de la Asociación Portuguesa de Socorros Mutuos.