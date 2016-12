El Patagónico | Regionales - 07 diciembre 2016 "El salario no es ganancia"

El gobernador Mario Das Neves reiteró ayer su apoyo al proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias, cuyo tratamiento quedó en suspenso, hasta la semana próxima, cuando finalicen los acercamientos entre el Gobierno nacional y los senadores de la oposición.

"En Argentina hace mucho tiempo que los trabajadores esperan un sueldo como corresponde. El salario no es ganancia", remarcó para luego valorar que tras su intervención en el Senado, el Gobierno haya realizado una convocatoria para "buscar un proyecto entre todos".

"Me sentí pleno ayer", expresó en relación a poder "instalar a Chubut en el centro de la escena política" ante los más altos niveles. Y sobre el impacto que causa en los trabajadores de Chubut el Impuesto a las Ganancias insistió que afecta "a más del 50% de los trabajadores" no así como en otras provincias que por los bajos sueldos en algunos casos llega "a un 2%".



CRITICAS A LOS GOBERNADORES PERONISTAS

Dijo además que durante el encuentro que mantuvo con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno de los temas que le planteó fue: "nosotros (por Chubut) para lograr inversiones tenemos que tener ventajas comparativas porque los costos, que están demostrados por el Impuesto a las Ganancias son altísimos", y en ese sentido recordó: "este mes en sueldos y aguinaldos hay 92 millones que se lleva la AFIP", remarcando la importancia que esa cifra se vuelque al mercado.

"Yo escucho que hablan, pero ¿cómo vas a reactivar el consumo: hablando o poniéndole plata a la gente en el bolsillo? Le tenés que poner plata en el bolsillo a la gente para que compre y consuma. Eso es reactivar", afirmó y fue reconocido con fuertes aplausos de los presentes ayer en Rawson.

Por eso luego y retomando su postura en el Congreso aconsejó: "tomen los discursos de los gobernadores que se dicen peronistas, ¿qué discursos tuvieron ayer en la Cámara y qué discurso tuve yo. ¿quién habló en defensa de los trabajadores? Todos estaban preocupados que no le saquen la platita de la obra pública", reveló.





