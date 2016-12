El secretario general de Camioneros reiteró su críticas al convenio

El secretario general de Camioneros Chubut y diputado nacional Jorge Taboada, reiteró ayer sus críticas al acuerdo firmado entre los gremios petroleros e YPF y ratificó que su gremio no permitirá que "le toquen un centavo del sueldo y condiciones de trabajo a ningún camionero. Cuando eso suceda, seguramente estaremos en la lucha, como hemos hecho siempre", adelantó.

En diálogo con Radio Del Mar, Taboada insistió en sus cuestionamientos al acuerdo entre Petroleros e YPF, que ayer fue defendido en conferencia de prensa por los titulares de ambos gremios, Jorge Avila y José Llugdar, quienes a su vez criticaron la postura asumida por el secretario general de Camioneros.





"NOS ESTAN ARRASTRANDO A TODOS"

"Yo no personalizo como hacen ellos. Lo que estamos diciendo es que lo que firmaron no es bueno y que, con ese acuerdo, nos están arrastrando a todos. Si los equipos se paralizan, como ya sucedió, nos afectan a los trabajadores de la construcción y a los camioneros y eso no lo vamos a permitir", remarcó.

El diputado nacional de Chubut Somos Todos calificó el acuerdo como "gravísimo" ya que se avanza sobre "reducción del salario, baja de equipos, los diagramas. Ellos lo quisieron firmar, tendrán sus razones y somos todos grandes. Nosotros no vamos a aceptar que nos impongan esas condiciones gravosas para los trabajadores", insistió.

Respecto a las críticas que los petroleros hicieron sobre su posición respecto al Impuesto a las Ganancias, Taboada afirmó: "podemos discutir todo lo que quieran, pero me llama mucho la atención que quienes se desvivían aplaudiendo al Gobierno anterior, que perjudicó a los trabajadores, ahora critiquen a quien luchó siempre contra este Impuesto a las Ganancias.

Lo que les pido es que no gasten en solicitadas para atacarme, que le expliquen lo que firmaron a sus trabajadores, que los nuestros saben que están bien defendidos", expresó.