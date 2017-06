El sector político lamenta la pérdida del ex intendente Marcelo Guinle

Marcelo Guinle (69) murió esta mañana mientras se encontraba luchando con una larga y dura enfermedad.

El Gobierno Provincial decretará tres días de duelo y bandera a media asta. Diversos actores políticos expresaron su consternación y recuerdos - en los micrófonos de Radio Del Mar- ante el fallecimiento de Guinle.

Mario Das Neves, gobernador de Chubut lamentó la triste noticia y remarcó que: "era una persona de bien y más en esta actividad que a veces es tan dura y de tanta confrontación y sin sabores como en la política".

"Lamentamos mucho que se haya ido. Siempre fue una voz de consulta, nadie lo puede negar. Era un persona con una cultura general muy amplia, ocupó cargos muy importantes hasta que lo llevó a esto (STJ) a mi entender habíamos jerarquizado el STJ. Hablábamos con Marcelo mucho de la política de hoy y notamos muchas veces que no hay esa pasión por la política. Creo que él se fue muy tranquilo, ocupando la máxima jerarquía en la Justicia", describió.

Por su parte el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, manifestó que "sin dudas escribió una historia. Fue una persona de bien, de consenso, de consulta. Hemos tenido varias charlas y cruces de opinión a mí me fortalecen y sirven para aprender".

Y lo describió como "una de esas personas que marcan una trayectoria importante y difícil de olvidar. Es una pérdida irreparable".

La diputada Viviana Navarro tuvo palabras alusivas y manifestó que " se trata de una noticia muy triste para la cuidad, la política y también para toda la gente que no está en la política".

La referente del FpV describió que el ex intendente de la ciudad "era un hombre que llegaba a todas las esferas de la sociedad desde las más bajos a las más altas. Fue una persona muy valiosa para el justicialismo y la política".

Desde su lugar, el ex gobernador de la provincia Martín Buzzi señaló que el sector político "va a extrañar esa palabra consejera, siempre buscando el equilibrio y el sentido común. Marcelo es un grande. Vamos a extrañar su presencia".

Buzzi sostuvo que el ex presidente del STJ "acuñó la frase esta en defensa de la ciudad. Este último tramo estuvo muy acompañado y fue un gran político, una personalidad de bien que perdemos los comodorenses".

Miguel Donett, integrante del Superior Tribunal de Justicia manifestó que "es un día más que triste. En lo personal no salimos del asombro, pero estamos consternados, es una pérdida muy importante".

El concejal Ricardo Gaitán, también se refirió a la partida del ex intendente e indicó que "se ha perdido a una gran persona, un gran político que ha hecho una carrera política brillante y como colorario de esa carrera ser el presidente del Superior Tribunal de Justicia".

Juan Pablo Luque, viceintendente de Comodoro Rivadavia opinó que Guinle "ha honrado a la ciudad en todos los cargos que ha tenido. Fue una persona extraordinaria y con una carrera profesional admirable. El inspiraba muchísimo respeto y siempre daba una palabra justa en momentos justos".

José Gaspar, concejal de Cambiemos también se mostró dolido y aseguró que "ayer a la tarde tenia conocimiento de que Guinle no estaba bien. Cuando me enteré de la noticia pensaba que se fue del justicialismo una persona, como se nos fue a nosotros (UCR) con el doctor Jorge Aubia. Es una tristeza muy grande para toda la política" y agregó que el ex titular del STJ "dejó cosas importantes en la ciudad de Comodoro y la provincia".

José Corchuelo Blasco desde su parte comentó que "es un día de dolor. Era una gran persona, tengo un gran respeto histórico. En todos los lugares que estuvo mostró honestidad, y siempre fue comprometido con el justicialismo y su comunidad".

Más adelante, Néstor Di Pierro, ex intendente de Comodoro señaló que "es un día de mucho dolor. Se va más que nada un amigo. Siempre me hablaba de sus orígenes de Santa Fe. Fue un hombre que nos enseñó mucho, a caminar. Él era un hombre que siempre apostaba al diálogo y nunca a la confrontación. Fue un hombre de consulta y de gran corazón".

El referente del sector ypefiano Agustín Agustacci, dijo que el doctor Guinle "nos abrió la puerta del Senado y el Ministerio de Economía en su momento. Nos quiso ayudar muchísimo. Un recuerdo eterno para él y su familia".