El Patagónico | Deportes - 30 enero 2017 El segundo análisis del argentino Barros dio "negativo de Hepatitis C" Por un primer estudio que dio "positivo", la Comisión Atlética del Estado de Nevada suspendió la pelea ante el galés Lee Selby, por el título pluma de la FIB, que debía realizarse el último sábado en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Se iniciarán acciones deportivas y legales. "Es una barbaridad lo que hicieron. El muchacho hasta se podría haber suicidado por semejante noticia", advirtió el representante Osvaldo Rivero.

El boxeador argentino Jonathan Barros dio "negativo de Hepatitis C", en la contraprueba realizada tras el anuncio de un primer estudio "positivo" comunicado por la Comisión Atlética del Estado de Nevada, que había suspendido la pelea ante el galés Lee Selby prevista para el último sábado en el MGM Grand Arena de Las Vegas, con un título del mundo en juego.

"Los estudios que se realizó Barros en los laboratorios de análisis clínicos Quest Diagnostics determinaron que no hay infección por Hepatitis C, tal como se había manifestado el viernes en los análisis que se realizaron días antes del pesaje oficial, montados por la Comisión Atlética del Estado de Nevada (NSAC), que inmediatamente determinó la cancelación del pleito ante Selby", aclara en un comunicado de OFR Promotions difundido ayer.

"El estudio que se llevó a cabo el sábado fue el PCR (en español: reacción en cadena de la polimerasa), realizado en sangre, y es el más eficaz para determinar si existe el virus", afirma el parte de la empresa conducida por el representante argentino Osvaldo Rivero.

"Las causas del negativo pueden justificarse por haber expulsado el anticuerpo (si es que alguna vez el paciente adquirió la enfermedad), o que el primer test haya arrojado un falso positivo. Para ello, se debería realizar un nuevo examen para encontrar las causas del primer diagnóstico", abunda.

"No existe riesgo infeccioso en el ex campeón mundial pluma AMB, y en lo sucesivo, el mencionado, como su cuerpo técnico, y OFR Promotions determinarán las acciones tanto deportivas como legales", concluyó el comunicado.

Rivero había calificado de "truchada" la decisión de impedir que Barros pelee con el galés Lee Selby por el título pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), al ser consultado por Télam en una conversación telefónica.

"Inventaron un positivo", dijo el empresario porteño y apoderado del púgil mendocino, al enterarse que la contraprueba realizada en las últimas horas había arrojado resultado negativo de Hepatitis C, tal como se había anunciado originalmente.

"Es una barbaridad lo que hicieron. El muchacho (Barros) hasta se podría haber suicidado por semejante noticia", remarcó Rivero.

El promotor desestimó la chance de que la Comisión Atlética de Nevada haya incurrido en una equivocación al determinar el resultado positivo del mendocino, y deslizó responsabilidades a uno de los organizadores de la cartelera, Tom Brown, de TGB Promotions.

"Es todo muy reciente. Pero veremos cuáles son los pasos a seguir. Esto no va a quedar así, porque el daño hecho es grande", sentenció.

En tanto, la mujer del boxeador, Karen Gisel, publicó en su cuenta de la red social Facebook los registros de la contraprueba.

"Amigos quiero compartir con ustedes el verdadero y segundo resultado del análisis de Yoni, que se acaba de informar", dijo.

"Resultado de hepatitis negativo. Gracias a todos por el apoyo que le han brindado a Yoni", posteó la mujer en su cuenta.

Fuente: