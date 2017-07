El semáforo donde ayer se produjo un choque marcaba verde y rojo a la vez

"Yo venía con toda la columna de autos, se cruza este y me pega", narró a El Patagónico, Mario Chaile, el conductor del Toyota Corolla, patente PHF 136, que ayer sobre las 14 se desplazaba por la avenida Yrigoyen, en sentido sur-norte y que protagonizó un choque con un Renault Clio, dominio BYF 703, que cruzaba por la mencionada avenida desde Roque González hacia Enrique Corcoy. El conductor del Toyota aclaró que no encabezaba la columna de vehículos. "Me toca acá, y me hizo dar vueltas", graficó. Chaile viajaba junto a su esposa Claudia Sastre y venían desde Los Antiguos. Habían llegado a Comodoro Rivadavia en busca de su hija al Liceo Militar General Roca.

La pareja salió ilesa a partir de la activación de los airbags. El Toyota quedó destruido en su parte delantera izquierda. Su trompa terminó en dirección oeste, junto al Renault, en la misma posición. Chaile graficó que al chocar, ambos vehículos dieron un trompo y por la inercia del golpe se desplazaron varios metros.

El conductor del Renault Clio fue identificado como Héctor Antonio Guaytima, de 43 años, a quien lo rescató del habitáculo personal de Defensa Civil y policías de la Seccional Tercera. Le colocaron cuello ortopédico a raíz de traumatismos cervicales y fue trasladado al Hospital Regional en una ambulancia del servicio 107. Personal policial y agentes municipales de Tránsito le realizaron un control de alcoholemia a Chaile mientras que los dos vehículos quedaron secuestrados.





EN VERDE Y ROJO A LA VEZ

La Policía de la Seccional Tercera junto a los efectivos motorizados de Tránsito comprobaron que el semáforo de Yrigoyen y Roque González, en el lugar del accidente, no estaba sincronizado por lo que le dieron aviso al sector de semaforización.

Un equipo periodístico de este diario grabó la secuencia del paso de la luz verde a la roja y lo que ocurría es que en la dirección norte-sur de la avenida Yrigoyen los semáforos se encontraban en verde y rojo a la vez, lo que generaba gran confusión entre los automovilistas. Algunos seguían su curso, otros frenaban bruscamente, todo a la vista de los policías e inspectores de tránsito.