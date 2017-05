El Patagónico | País/Mundo - 11 mayo 2017 El Senado convirtió en ley el límite al 2x1 para represores

El Senado sancionó por unanimidad una ley que establece que el cómputo del 2x1 no puede ser aplicable a los delitos de lesa humanidad, debate que se originó tras el polémico fallo de la Corte Suprema que avaló ese beneficio para el represor Luis Muiña.

Con 56 votos a favor, la Cámara alta terminó de sancionar el proyecto que comenzó a ser tratado el martes en la Cámara de Diputados para contrarrestar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó ese beneficio en un caso de delitos de lesa humanidad.

Durante el debate, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, sostuvo que "en Argentina ha sucedido un hecho desgraciado" que es la ley del 2x1, ya que se trata de una norma "orientada a solucionar temas de espacio penitenciario, y también, secundariamente, a solucionar los temores de los jueces".

En la misma línea se expresó el senador de la Alianza Unen Fernando "Pino" Solanas, quien dijo que su espacio apoya "decididamente" la "reacción rápida que ha tenido el pueblo argentino" en el repudio al fallo de la Corte.

En total, fueron presentados siete proyectos de por distintos bloques que se fusionaron en uno solo, que modifica el artículo 7 de la Ley 24.390 -hoy derogada- para especificar que el 2x1 "no es aplicable" a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.

La decisión se tomó el martes mientras la Cámara de Diputados debatía un texto que establece que la Ley 24.390 "no será aplicable a los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra", de acuerdo con lo contemplado en convenios internacionales.

La iniciativa se confeccionó días después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de que un condenado por delitos de lesa humanidad sea beneficiado por la Ley del 2x1. Esa legislación, que se aplicó entre 1994 y 2001, establecía que se computaba doble cada día de detención sin sentencia firme.

El martes, en un hecho poco habitual, el debate en Diputados aglutinó a todas las fuerzas de la Cámara, que se unieron para alterar el temario de la sesión prevista con el fin de incluir el tema de la conmutación de penas sobre el que se expidió la Corte Suprema. Sólo contó con el rechazo del salteño Alfredo Olmedo.

Fuente: